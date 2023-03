Prédiction des prix de VeChain : les traders peuvent-ils récupérer après six jours consécutifs de pertes ? | Cryptomonnaie

Le prix VeChain a perdu 10% de sa valeur marchande au cours des six derniers jours.

La tendance à la hausse de l’EFP a le potentiel de remonter vers le niveau de 0,034 $.

L’invalidation de la thèse haussière arriverait d’une cassure en dessous de 0,021 $

Le prix de VeChain a connu une baisse récente du marché, mais semble toujours avoir le potentiel d’une tendance haussière.

Le prix de VeChain se consolide-t-il comme une opportunité d’achat potentielle ?

Le prix de la VeChain a baissé de près de 10 % au cours des six derniers jours, marquant la plus longue séquence de baisse pour le jeton en 2023. Malgré la prise de bénéfices, les techniques de l’EFP sont toujours conformes à la tendance haussière globale. L’indice de force relative (RSI) suggère que le rallye de la tendance haussière, qui est de 80% au-dessus de son point d’origine à 0,015 $, a encore le potentiel de s’étendre plus haut.

Le prix de négociation actuel de VeChain est de 0,027 $. Le RSI a fait irruption dans des conditions de surachat la semaine dernière lorsque le prix a atteint la zone médiane de 0,03 $ après près de deux semaines de consolidation dans la zone basse de 0,02 $. De plus, une divergence haussière est affichée aux niveaux de prix actuels par rapport à la fourchette précédente, près de 0,022 $. Les divergences haussières sur le RSI sont des signaux d’inversion courants car ils sont connus pour catalyser de fortes poussées de contre-tendance.

Sur la base de l’analyse, le prochain objectif haussier pour VeChain se situe près du niveau de 0,03 $ pour défier la liquidité remontant à août 2022. Le scénario haussier crée un potentiel d’augmentation de 20 % par rapport à la valeur marchande actuelle de l’EFP.

Graphique VET/USDT sur 3 jours

L’invalidation de la thèse haussière découlerait d’une cassure sous la bougie engloutissante haussière de trois jours qui a franchi la fourchette de négociation précédente de deux semaines à 0,021 $. Si les baissiers dépassent ce niveau, le prix de l’EFP pourrait baisser de 50 % à 61,8 % du rallye hivernal. Le scénario baissier créerait un potentiel de baisse de 20 %, ciblant des niveaux de liquidité aussi bas que 0,019 $.

