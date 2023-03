Le prix de Polkadot devrait baisser ce dernier kilomètre avant de rallier un voyage prospère vers 8 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot chute de plus de 3% pour la semaine, car les altcoins fonctionnent mal tout autour.

Le DOT doit régler les derniers centimes pour trouver un triple support.

Attendez-vous à voir des traders trembler pour entrer à 6,23 $ avec 8 $ comme objectif dans quelques semaines.

Le prix Polkadot (DOT) s’approche d’une très bonne opportunité d’entrée pour les traders et les investisseurs qui croient en une tendance haussière. D’un point de vue purement technique, et en laissant de côté toutes les forces externes, le DOT se rapproche de ce niveau crucial et pivot, car les haussiers sont prêts à saisir l’action des prix. Attendez-vous à un revirement rapide à la hausse une fois que le niveau pivot aura été atteint avec 8 $ au dossier dans les semaines à venir.

Le prix de Polkadot avait besoin d’une pause avant d’entrer dans le prochain rallye

Le prix Polkadot a des traders qui se préparent et se tiennent prêts pour la trajectoire de collision. Le DOT est sur le point d’atteindre un niveau de support vital. Ce niveau peut être trouvé à 6,23 $, où non seulement un niveau pivot historique peut être trouvé. De plus, la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours est à proximité et a récemment franchi la SMA à 200 jours selon un schéma en croix d’or.

Le DOT, malheureusement, n’est pas encore dans cette croix d’or parfaite car le SMA de 200 jours est toujours lié à la baisse. Cela indique que 6,23 $ pourraient subir une pression très baissière, et c’est aux haussiers de la défendre. Une fois que l’action des prix rebondit, attendez-vous à voir une confirmation avec une jambe plus élevée et 8 $, un gain de 28 %, comme objectif de prix pour les semaines à venir.

Graphique quotidien DOT/USD

Comme mentionné, les traders pourraient voir leur chance ici pour essayer de briser le support car la croix d’or n’est pas confirmée. Si le DOT glissait en dessous de 6,23 $ et même s’échangeait plus bas que le SMA de 200 jours, une nouvelle faiblesse pourrait être à portée de main, car les traders reviendraient à leur entrée. Cela pourrait donner aux baissiers un tour gratuit vers au moins 5,80 $ ou même 4,40 $ dans le pire des cas.

