Le récit métaverse fera-t-il son retour avec le partenariat de Meta et Telefonica pour faire évoluer les projets Web3 | Cryptomonnaie

Le jeton Metaverse Gamium a connu un rallye de 440% du jour au lendemain en réponse au partenariat entre Meta et Telefonica.

Gamium travaillera avec les deux géants de la technologie sur le programme d’activation Metaverse, une initiative lancée pour aider et faire évoluer les startups du web3.

Les jetons Metaverse Dypius (DYP), DeFi Land (DFL), Artificial Liquid Intelligence (ALI), entre autres, ont poursuivi leur hausse des prix.

Le récit des jetons métavers prend de l’ampleur avec le partenariat du géant de la technologie Meta avec la multinationale espagnole des télécommunications Telefonica. Gamium (GMM) travaillera sur le programme d’activation du métaverse, et l’annonce a déclenché une hausse massive du prix du jeton.

Voici pourquoi le prix de Gamium a augmenté de 440 % du jour au lendemain : partenariat entre Meta et Telefonica

Le jeton natif GMM de Gamium a bondi de 440 % à 0,0028 $ en réponse à l’annonce par le projet d’un accord avec le géant des médias sociaux Meta (META) et le géant des télécommunications Telefonica (TEF).

Gamium travaillera avec les deux géants de la technologie sur leur programme d’activation Metaverse et aidera à faire évoluer les startups Web-3, selon l’annonce récente. Toutes les startups soutenues par le projet recevront un support commercial de Meta et de Telefonica.

Meta et Telefonica s’intéressent à l’industrie Web3 depuis un certain temps déjà, avec le projet de Meta de développer sa propre crypto-monnaie Diem et l’investissement de Telefonica dans une bourse espagnole.

La majorité du volume des échanges GMM provient de KuCoin, PancakeSwap et Gate.io. Le jeton a une capitalisation boursière de 32,5 millions de dollars, sur la base des données de CoinMarketCap.

Le récit métavers fait-il son retour ?

Le récit du métaverse a gagné en popularité pour la première fois lorsque Meta a annoncé son rapport sur les résultats en février 2023. Plusieurs jetons de métaverse ont été témoins d’un rallye à deux chiffres en réponse à l’engagement de Meta à construire le métaverse.

Jetons de métaverse

Avec la hausse massive des prix de GMM, Dypius (DYP), Defi Land (DFL), Artificial Liquid Intelligence (ALI), Spheroid Universe (SPH) ont respectivement augmenté de 90,2 %, 8,7 %, 7,9 % et 6,1 % depuis le 27 février. Le récit du métaverse prend probablement de l’ampleur avec l’engagement de Meta à soutenir les startups web3 dans l’écosystème, par le biais d’incubation et de partenariats.

