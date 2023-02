Avec la confiance des investisseurs à un niveau record, seul le temps nous dira si la prévente de TMSN surpassera AVAX et XRP | Cryptomonnaie

Qui aurait cru, fin 2022, que la confiance des investisseurs reviendrait si vite sur le marché des cryptomonnaies ? Ou pas du tout ? Mais, nous voilà, au premier trimestre 2023, et la fête reprend en fanfare. Le marché réagit en conséquence et de nombreux produits nouveaux et intéressants sont lancés maintenant ou dans un avenir proche. L’un d’eux est TMS Network (TMSN) qui pourrait facilement surpasser les favoris tels que Avalanche (AVAX) et Ripple (XRP).

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) a réussi un coup majeur en s’associant à Loco, une plateforme indienne de premier plan de sports électroniques et de diffusion en direct. Selon un communiqué de presse d’Avalanche (AVAX), Loco a levé plus de 40 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A, qui serait le plus important de l’histoire du jeu en Asie du Sud-Est. Outre Avalanche (AVAX), Loco a également noué des partenariats avec Activision Blizzard, PUBG et Riot Games. Avalanche (AVAX) sera responsable de la construction d’une suite de produits Web 3.0 pour Loco.

Loco utilisera un sous-réseau Avalanche (AVAX) pour personnaliser les propriétés de la blockchain pour ses applications et créer ainsi une base d’utilisateurs pour ses millions d’abonnés. Le prix de l’Avalanche (AVAX) a augmenté d’une bonne marge grâce à ce développement majeur.

Ondulation (XRP)

Confronté à un environnement réglementaire hostile et à des enquêtes judiciaires aux États-Unis, Ripple (XRP) est parti à l’étranger à la recherche de pâturages plus verts. Pour Ripple (XRP), ces pâturages sont situés au Moyen-Orient où la cryptomonnaie est traitée de manière moins cynique et est considérée comme une innovation prometteuse.

Cette semaine dernière, Ripple (XRP) semble avoir conclu un nouveau partenariat avec Joyalukkas Exchange, basé à Dubaï, suite à une rencontre entre le directeur général de Joyalukkas et l’équipe de Ripple (XRP). Ripple (XRP) n’a pas encore annoncé cela officiellement, mais on pense que la technologie de Ripple (XRP) sera utilisée pour les paiements transfrontaliers. Ripple (XRP) provoque définitivement des ondulations sur le marché.

Réseau TMS (TMS)

La promesse de TMS Network (TMSN) est de balayer l’inférieur et de le remplacer par quelque chose de mieux. TMS Network (TMSN) est une plateforme de trading avec une différence car TMS Network (TMSN) donne la priorité aux traders. Tout d’abord, avec TMS Network (TMSN), les traders peuvent négocier des CFD, des actions et des devises fiduciaires ainsi que toute la gamme de crypto-monnaies. Mais ce n’est pas tout.

TMS Network (TMSN) veut également mettre fin à toutes les pratiques louches qui ont harcelé les commerçants dans le passé, telles que le «wash trading» et les transactions pour découvrir plus tard que leur propre courtier pariait contre eux. TMS Network (TMSN) va mettre un terme à tout cela avec un protocole d’algorithme strict et une transparence totale qui donne aux commerçants le contrôle total de tous leurs propres métiers et actifs.

TMS Network (TMSN) fournit également aux traders une multitude d’outils pour leur faciliter la vie, tels que des robots de trading, des applications de gestion de portefeuille et des analyses en chaîne.

Conclusion

Les investisseurs en crypto ont beaucoup appris des erreurs et des catastrophes passées et ils ont appris du tout rapidement. Le marché aussi. Les investisseurs ne se contenteront plus de pelleter de l’argent dans des projets sans véritable innovation derrière ou un cas d’utilisation solide. Avalanche (AVAX) et Ripple (XRP) obtiennent tous deux de bons résultats en matière d’innovation mais, pour un cas d’utilisation imminent, TMS Network (TMSN) ne peut pas être battu.

