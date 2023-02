Le marché de la crypto attend son heure | Cryptomonnaie

Image du marché

Au cours des dernières 24 heures, Bitcoin a chuté de 0,25 % à 23,4 K$. La capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie a chuté de 0,3 % à 1,07 billion de dollars. La légère baisse est intervenue malgré un rebond des indices boursiers mondiaux. Le marché de la cryptomonnaie a connu des changements minimes depuis le début de la journée, indiquant une attitude attentiste.

Le tableau technique à court terme est optimiste pour Bitcoin, avec un prix supérieur à sa moyenne sur 50 jours et proche des sommets locaux de fin janvier. La tendance haussière de 50 jours d’Ethereum a servi de support à deux reprises en février. La résistance depuis octobre dernier reste au niveau de 1700. ETHUSD se vend à partir d’ici.

Selon CoinShares, les investissements dans les crypto-monnaies ont diminué de 2 millions de dollars la semaine dernière, la troisième semaine consécutive de baisse. Les investissements en bitcoin ont chuté de 12 millions de dollars et Ethereum de 0,2 million de dollars. Les investissements dans des fonds qui autorisent les shorts sur le bitcoin ont augmenté de 10 millions de dollars.

Au cours des dernières semaines, Santiment a constaté un ralentissement de l’activité des baleines bitcoin. Il y a également eu une baisse d’activité parmi les adresses de taille moyenne contrôlant entre 10 et 100 BTC.

Contexte de l’actualité

Michaël van de Poppe, fondateur de la plateforme Eight, reste optimiste, affirmant que la phase baissière est terminée et que Bitcoin est sur le point d’éclater.

Selon IntoTheBlock, 39% de l’offre totale d’Ethereum est concentrée sur les bilans d’un nombre limité d’adresses. Cela contraste fortement avec Bitcoin, où les baleines ne représentent pas plus de 11% du total.

La crise actuelle des crypto-monnaies et une réglementation plus stricte n’ont eu aucun impact sur l’intérêt pour les actifs numériques. Selon Morning Consult, 20% des adultes américains (plus de 50 millions de personnes) possèdent des crypto-monnaies.

