Prédiction des prix de Solana : signes d’une correction plus prononcée en cours | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a perdu 6% de sa valeur marchande la semaine dernière.

Un nouveau test du plus bas mensuel à 19,68 $ entraînerait une baisse de 12 % et pourrait catalyser une baisse beaucoup plus importante.

L’invalidation de la thèse baissière proviendrait d’une cassure au-dessus de 23,87 $.

Le prix de Solano affiche des indices baissiers au cours de la dernière semaine de février. Les commerçants doivent garder le contrat intelligent centralisé sur leur liste de surveillance pour un éventuel commerce baissier.

Le prix de Solana pourrait retester les bas

Le prix de Solana fait allusion à une prochaine baisse alors que les données techniques se consolident près de la zone médiane des 22 dollars. La semaine dernière, le prix du SOL a connu une baisse de 6 % alors que les baissiers ont établi une clôture hebdomadaire sous la moyenne mobile exponentielle de 8 jours. Le 27 février, le Solanaprice a continué de trouver de la résistance alors que le SMA à 21 jours a rejeté le rebond des représailles par rapport au plus bas de la semaine dernière à 21,41 $.

Le prix Solano est actuellement vendu aux enchères à 22,60 $. Les indicateurs de moyenne mobile suggèrent que les traders à plus court terme créent une dynamique à la baisse. Un outil de retracement de Fibonacci entourant le rallye hivernal de Solana du plus bas à 8 $ au plus haut à 27,12 $ montre une quantité substantielle d’espace de coussin en dessous. Il est courant que de fortes impulsions reviennent entre 50 et 61,8 % d’un mouvement. Le prix de Solana pourrait baisser aussi bas que la zone de 10,30 $ avant que le rallye hivernal ne poursuive sa prochaine étape. Cela laisse la possibilité d’une baisse de 55% du prix de Solana par rapport à la valeur marchande actuelle.

Pourtant, les traders devraient faire un pas à la fois avant de mettre fin à l’impressionnant rallye 2,5x de Solana depuis le 30 décembre. Le premier arrêt des baissiers serait le plus bas mensuel de février à 19,68 $. Une telle décision entraînerait une baisse de 12 % de la valeur marchande actuelle de SOL. Un balayage de ce creux confirmerait le biais selon lequel un recul beaucoup plus prononcé est en cours.

Graphique SOL/USDT sur 1 jour

L’invalidation de la thèse baissière proviendrait d’une cassure au-dessus du cours d’ouverture mensuel de février à 23,87 $. si les haussiers reconquéraient ce niveau, le rallye hivernal pourrait continuer à se diriger vers le nord, conduisant à une rupture du plus haut de février à 27,12 $. Un nouveau test du sommet mensuel entraînerait une augmentation de 20 % par rapport au prix actuel de Solanas.

