Polkadot Prix Prediction : Une baisse de 12 % en préparation ? | Cryptomonnaie

Le prix Polkadot a perdu 10% de sa valeur marchande la semaine dernière.

Le DOT montre un fort potentiel de baisse vers le niveau de 5,36 $.

L’invalidation de la thèse baissière découlerait d’une cassure au-dessus de 7,04 $.

Le prix de Polkadot montre un biais baissier à court terme dans le cadre d’un rallye de tendance haussière qui a commencé à l’hiver 2023. Les traders doivent garder les yeux ouverts sur tout changement soudain du comportement du marché et gérer le risque en conséquence tout en négociant le prix de Polkadot.

Prix ​​Polkadot dû pour un recul

Le prix de Polkadot a connu la plus forte baisse de 2023, le jeton de contrat intelligent innovant ayant diminué de 10 % la semaine dernière. La journée rouge la plus forte s’est produite le 25 février, la baisse ayant produit une baisse de 5 % en seulement 24 heures. Au moment de la rédaction, le jeton DOT reste supprimé sous le prix de clôture des bougies les plus fortes à 6,61 $, ce qui laisse entendre qu’une plus grande baisse est possible à l’avenir.

Le prix Polkadot se vend actuellement aux enchères à 6,72 $. Le 27 février, les traders ont tenté de reconquérir la moyenne mobile simple (SMA) à 21 jours comme support, mais ont été rejetés lors de la session de New York. Un outil de retracement de Fibonacci entourant le rallye hivernal de 80% de Polkadot depuis le 1er janvier montre le récent déclin comme un léger recul dans le grand schéma des choses.

Sur la base de l’analyse de Fibonacci, le DOT pourrait continuer à baisser vers la zone de poche dorée de 61,8 % près de 5,36 $. Le scénario baissier créerait un potentiel de baisse de 13% par rapport au prix de négociation actuel du DOT.

L’invalidation de la thèse baissière découlerait d’une cassure du plus haut quotidien du 25 février par rapport au plus haut quotidien du 25 février à 7,04 $. Une rupture de barrière suggérerait que le rallye hivernal est sur le point de se poursuivre. Un deuxième test du plus haut mensuel de février serait le premier arrêt au stand pour le prix Polkadot, entraînant une pente de 20% par rapport à la valeur marchande actuelle du DOT.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :