Les jetons de prévente de TMS Network ont ​​un solide potentiel à long terme – TMSN pourrait-il surpasser XRP et 1Inch Network ? | Cryptomonnaie

Ripple a été l’une des premières monnaies de la cryptosphère, où elle promettait de faire des vagues en révolutionnant les paiements transfrontaliers. Toujours paralysé par des problèmes juridiques, il a des prédictions prometteuses à long terme. 1Inch, cependant, n’a pas beaucoup grandi, laissant la place au nouveau venu TMS Network (TMSN) – maintenant en première phase de prévente – pour briller.

Ripple (XRP) – Résoudre un problème de compatibilité bancaire mondial

Ripple (XRP) a été créé pour révolutionner les paiements transfrontaliers en fournissant une solution rapide et sécurisée qui s’attaque aux coûts élevés et aux inefficacités des méthodes de paiement traditionnelles telles que les virements électroniques. Le protocole de paiement Ripple (XRP) s’appuie sur un réseau décentralisé de validateurs pour traiter les transactions, ce qui améliore sa sécurité et son efficacité par rapport aux méthodes de paiement traditionnelles. Pour faciliter les opérations entre différentes monnaies fiduciaires, Ripple (XRP) sert de moyen d’échange de pont sur la plate-forme.

Le secteur des services bancaires et financiers représente un cas d’utilisation principal pour Ripple (XRP), où Ripple (XRP) simplifie les paiements transfrontaliers et réduit les délais de règlement. La plate-forme a également adopté divers processeurs de paiement et sociétés de transfert de fonds.

Malgré les obstacles réglementaires et les controverses entourant sa classification en tant que titre, Ripple (XRP) a continué à prospérer et à étendre ses partenariats et collaborations avec des acteurs majeurs du secteur des services bancaires et financiers.

Avec le protocole de paiement innovant de Ripple (XRP) et l’utilisation de XRP comme monnaie relais, Ripple (XRP) a le potentiel de révolutionner les paiements transfrontaliers et de réduire considérablement les coûts pour les entreprises et les consommateurs, perturbant les méthodes de paiement traditionnelles.

1 pouce – Une excellente idée, qui s’achemine vers l’obsolescence

1Inch est un agrégateur d’échange décentralisé (DEX) qui recherche les meilleurs prix sur plusieurs DEX, permettant aux utilisateurs d’échanger des jetons sur différents réseaux de blockchain. 1Inch résout les problèmes de fragmentation de la liquidité et des frais de gaz élevés associés aux échanges décentralisés en agrégeant la liquidité entre les DEX et en réduisant les coûts de transaction.

La plate-forme 1Inch offre une expérience de trading plus efficace et transparente dans le monde de la cryptomonnaie en garantissant aux utilisateurs les meilleurs prix possibles et des frais moins élevés. 1Inch vise à rendre les échanges décentralisés plus accessibles et plus rentables pour les utilisateurs.

Malheureusement pour 1Inch, il n’y a pas d’adoption généralisée – avec plusieurs problèmes fondamentaux qui affligent la plate-forme 1Inch. La gamme d’actifs disponibles pour le trading n’est pas assez large et le réseau a reçu plusieurs plaintes concernant des vulnérabilités de sécurité.

Réseau TMS (TMSN) – Combler une lacune DEX avec une résolution de problèmes innovante

À mesure que le marché de la cryptomonnaie mûrit, les échanges aussi. TMS Network (TMSN) est un nouvel échange décentralisé destiné à combler les lacunes des autres DEX.

La proposition de vente unique de TMS Network (TMSN) est qu’il ne s’agit pas seulement d’une plate-forme croisée, mais d’un échange «inter-mondial» où les actifs cryptomonnaies et traditionnels peuvent être achetés et vendus. En utilisant la cryptomonnaie, les investisseurs peuvent échanger des devises, des actions et des CFD sur le réseau TMS (TMSN)

Pour dissiper les craintes en matière de sécurité, TMS Network (TMSN) est construit sur le réseau Ethereum et toutes les transactions sont enregistrées sur une blockchain visible publiquement. Le cryptage, les portefeuilles multi-signatures et les modifications de sécurité régulières sur les systèmes de sécurité de pointe de TMS Network (TMSN) garantissent la sécurité.

Du point de vue commercial, TMS Network (TMSN) offre aux traders des outils tels que l’analyse en chaîne, le trading social où les transactions réussies peuvent être reproduites, les robots de trading et même un créateur de stratégie. Les détenteurs de jetons TMS Network (TMSN) sont rémunérés, entre autres, par des commissions de négociation.

TMS Network (TMSN) a intégré un programme global de formation au trading pour ceux qui ne sont toujours pas sûrs du monde de la cryptomonnaie afin d’aider les nouveaux arrivants à comprendre le trading.

Ayant déjà obtenu 2 millions de dollars dans une vente de semences privée via un fonds d’incubation, les jetons TMS Network (TMSN) sont désormais disponibles via la première phase de prévente à 0,0047 $. Pour plus d’informations, suivez les liens ci-dessous.

