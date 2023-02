Les préventes de TMS Network (TMSN) augmentent alors que les investisseurs recherchent un meilleur moyen de diversifier leurs portefeuilles | Cryptomonnaie

Stalwarts Ripple (XRP) et Polygon (MATIC) ont récompensé les détenteurs avec des rendements appréciables. Cependant, il y a toujours un jeton avec un rendement plus élevé caché quelque part. L’échange décentralisé TMS Network (TMSN) – actuellement dans la première phase de prévente – devrait apporter ces bénéfices plus élevés.

Ripple (XRP) – Les obstacles réglementaires ne nuisent pas au fournisseur de solutions bancaires

L’objectif principal de Ripple (XRP) est de créer un système de paiement transfrontalier rapide et sécurisé qui pourrait minimiser les dépenses et les inconvénients associés aux modes de paiement conventionnels tels que les virements électroniques. Le protocole de paiement Ripple (XRP) utilise un réseau décentralisé de validateurs pour traiter les transactions, ce qui rend Ripple (XRP) beaucoup plus efficace et sécurisé que les systèmes de paiement traditionnels. La devise Ripple (XRP) relie les transactions entre différentes devises fiduciaires.

Le secteur des services bancaires et financiers est l’un des bénéficiaires visés de la technologie Ripple (XRP), en réduisant les délais de règlement et en facilitant les paiements transfrontaliers. Par ailleurs, divers processeurs de paiement et sociétés de transfert de fonds ont mis en œuvre la plate-forme Ripple (XRP), soulignant encore sa fiabilité et sa facilité d’utilisation.

Malgré les obstacles réglementaires et les différends concernant la classification de Ripple (XRP) en tant que titre, Ripple (XRP) s’est régulièrement développé et a conclu des partenariats avec les principaux acteurs du secteur des services bancaires et financiers. Le protocole de paiement innovant de Ripple (XRP) en tant que monnaie relais est sur le point de révolutionner les paiements transfrontaliers et de réduire les coûts pour les entreprises et les consommateurs.

Polygon (MATIC) – Dapps Ethereum, seulement plus rapide et moins cher

Fonctionnant sur sa propre blockchain, Polygon (MATIC) cherche à fournir une infrastructure plus efficace et évolutive pour les applications décentralisées (dApps). Cette solution de blockchain, basée sur le réseau Ethereum et utilisant une solution de mise à l’échelle de couche 2, améliore les vitesses de traitement des transactions et réduit les coûts associés. En conséquence, le réseau Polygon (MATIC) offre aux développeurs une suite complète de services, y compris la prise en charge des contrats intelligents, l’interopérabilité avec d’autres plates-formes de blockchain et un agrégateur d’échange décentralisé (DEX).

L’une des caractéristiques les plus remarquables de Polygon (MATIC) est son framework Plasma, qui permet des transactions rapides et peu coûteuses en regroupant plusieurs transactions en un seul lot. Cette approche réduit considérablement la congestion sur le réseau Ethereum, ce qui améliore la vitesse des transactions.

De plus, Polygon (MATIC) fournit une gamme d’outils et de ressources pour les développeurs, tels que le SDK Polygon (MATIC), qui simplifie le processus de création et de déploiement de dApps sur le réseau Polygon (MATIC). De plus, la blockchain Polygon (MATIC) est conçue pour être modulaire et personnalisable, permettant aux développeurs de créer des solutions uniques pour divers cas d’utilisation.

TMS Network (TMSN) – Un nouveau venu brille de mille feux

Il n’est pas facile de se faire remarquer dans la sphère cryptomonnaie à moins de faire quelque chose de brillant. Le réseau TMS d’échange décentralisé (TMSN) est un phare brillant pointant vers un avenir radieux. Si brillamment, en fait, TMS Network (TMSN) a déjà obtenu 2 millions de dollars dans une vente de semences privée.

Qu’est-ce qui enthousiasme autant les investisseurs ?

Premièrement, TMS Network (TMSN) est un échange décentralisé qui fonctionne sur la blockchain Ethereum, offrant aux utilisateurs une sécurité, une transparence et une immuabilité élevées. Deuxièmement, TMS Network (TMSN) offre à ses utilisateurs des frais de négociation compétitifs et des remises en argent, ce qui peut aider à maximiser la rentabilité.

TMS Network (TMSN) propose une gamme d’outils de trading pour aider les traders à atteindre la rentabilité. La fonction de trading social de TMS Network (TMSN) permet aux utilisateurs de reproduire des stratégies de trading réussies. L’analyse en chaîne donne des informations sur le marché en temps réel et les robots de trading automatisent les transactions en fonction de critères prédéfinis.

Proposant des webinaires, des guides et des vidéos de formation dans le cadre d’une gamme complète de ressources pédagogiques, TMS Network (TMSN) aide les commerçants à développer leurs connaissances et leurs compétences. Enfin, la plateforme TMS Network (TMSN) est soutenue par une équipe solide et expérimentée de développeurs, de conseillers et de partenaires qui s’engagent à assurer le succès et la croissance de la plateforme.

TMS Network (TMSN) offre une expérience de trading fiable, efficace et conviviale, soutenue par une technologie de pointe et un engagement envers la satisfaction des utilisateurs.

Les investisseurs peuvent participer à l’opération en profitant de la première phase de prévente. À 0,0047 $, les jetons sont disponibles sur leur site Web. Pour plus d’informations, suivez les liens ci-dessous.

Cet article est sponsorisé

