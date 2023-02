Le FMI préfère réglementer la cryptomonnaie plutôt que de l’interdire purement et simplement : rapport | Cryptomonnaie

Le Fonds monétaire international préférerait différencier et réglementer les actifs cryptomonnaies plutôt que d’imposer une interdiction pure et simple, même si l’option nucléaire restera sur la table pour le moment.

S’exprimant en marge des réunions des ministres des Finances du G20 à Bengaluru, en Inde, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a expliqué comment l’agence financière des Nations Unies perçoit les actifs numériques et ce qu’elle aimerait voir en termes de réglementation.

« Nous sommes très favorables à la régulation du monde de la monnaie numérique », et c’est une priorité absolue, a-t-elle déclaré.

Lors d’une interview avec Bloomberg publiée le 27 février, elle a répondu à une question sur ses récents commentaires concernant une éventuelle interdiction complète des crypto-monnaies. Elle a dit qu’il y avait encore beaucoup de confusion autour de la classification de la monnaie numérique.

Notre premier objectif est de différencier les monnaies numériques de la banque centrale qui sont soutenues par l’État et les actifs cryptomonnaies et stablecoins émis publiquement.

Les pièces stables entièrement soutenues créent un « espace raisonnablement bon pour l’économie », mais les actifs cryptomonnaies non soutenus sont spéculatifs, à haut risque et non monétaires, a-t-elle ajouté.

Citant un article récent recommandant des normes de réglementation mondiales, elle a déclaré que les actifs cryptomonnaies ne peuvent pas avoir cours légal car ils ne sont pas soutenus.

Cependant, l’option d’interdire les crypto-monnaies « ne devrait pas être retirée de la table » si elles commencent à poser un plus grand risque pour la stabilité financière, a-t-elle averti.

Néanmoins, une bonne réglementation, la prévisibilité et la protection des consommateurs seraient une meilleure option, et l’interdiction n’aurait pas besoin d’être envisagée, a déclaré Georgieva.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui pourrait provoquer la décision d’interdire la cryptomonnaie, elle a déclaré que l’incapacité à protéger les consommateurs du monde en évolution rapide des actifs cryptomonnaies serait le principal catalyseur.

Le FMI, le Conseil de stabilité financière et la Banque des règlements internationaux se préparent conjointement à publier des directives sur le cadre réglementaire au cours du second semestre de l’année.

