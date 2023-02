Prédiction de prix Ethereum: ETH smart money prévoit de liquider ces commerçants | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum a créé des poches de liquidité côté acheteur car il a diminué depuis le 16 février.

Les inefficacités présentes à environ 1 700 $ et 1 500 $ joueront un rôle important dans la direction que prendra l’ETH.

Un chandelier de quatre heures clôturant au-dessus de 1 677 $ avec un retournement décisif de cet obstacle mensuel dans un plancher de support invalidera la thèse baissière.

Le prix de l’Ethereum affiche une tendance à la baisse constante depuis le 16 février. Alors que cette baisse s’est accentuée le 24 février, le rallye de reprise au cours du week-end semble être venu à la rescousse. Actuellement, l’ETH oscille sans biais directionnel car il décide entre les inefficacités et les raids de pool de liquidités présents à la fois en haut et en bas.

Raids sur le prix et la liquidité d’Ethereum

Le prix d’Ethereum a établi une série de sommets inférieurs avec de longues mèches depuis la production d’un sommet local à 1 742 $ le 16 février. Au-dessus de ces mèches se trouvent la liquidité côté achat ou les arrêts d’achat des investisseurs qui ont ouvert des positions courtes sur l’ETH. La même chose peut être vue marquée sur le graphique en tant que liquidité.

Ces positions courtes sont définitivement dans la monnaie puisque le prix d’Ethereum a glissé de 10 % par rapport à son sommet local susmentionné et a établi un creux local à 1 557 $. Au cours de cette descente, Ether a produit une inefficacité entre 1 686 $ et 1 695 $, appelée Fair Value Gap (FVG).

Alors que le prix d’Ethereum oscille autour de 1 640 $, l’une des deux choses va se produire – un retracement d’horlogerie qui produira le quatrième creux consécutif pour l’ETH ou une poussée ascendante qui propulse l’Ether pour marquer le niveau de résistance mensuel de 1 677 $.

Compte tenu de la tendance baissière en cours, le premier scénario semble plus susceptible de se concrétiser. Dans un tel cas, le prix Ethereum est amorcé pour marquer le FVG immédiat, allant de 1 614 $ à 1 622 $. Dans un scénario fortement baissier, ETH pourrait retester le FVG de 1 519 $ à 1 534 $, coïncidant avec le niveau de retracement de 79 % à 1 520 $.

Graphique ETH/USDT sur 4 heures

Alors que les perspectives baissières décrites ci-dessus sont basées sur l’action des prix d’horlogerie d’Ethereum, les investisseurs doivent être prudents face à une augmentation soudaine de la pression d’achat. Un chandelier de quatre heures clôturant au-dessus de 1 677 $, avec un retournement décisif de cet obstacle mensuel dans un plancher de support, invalidera la thèse baissière de l’ETH.

Une telle décision pourrait encore pousser le prix d’Ethereum à collecter des liquidités jusqu’à 1 742 $ et potentiellement pousser jusqu’à 1 800 $.

