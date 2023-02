Tout ce que vous devez savoir sur le hard fork d’Ethereum à Shanghai et pourquoi c’est important | Cryptomonnaie

Le hard fork d’Ethereum à Shanghai, fixé en mars, traitera des jetons jalonnés dans le contrat de dépôt ETH 2.0 et des frais de gaz pour les développeurs.

Le hard fork Shapella, une combinaison des forks d’exécution et de consensus de Shanghai et Capella, sera activé sur le testnet Sepolia le 28 février.

Le hard fork ouvrira une nouvelle ère pour l’écosystème Ethereum, après la fusion de 2022, une transition vers une blockchain Proof-of-Stake économe en énergie.

Le réseau Ethereum se prépare pour le testnet Sepolia à 16 h UTC le 28 février et le hard fork Shapella en mars 2023. La combinaison des hard forks Shanghai et Capella marque une étape importante dans le développement du plus grand altcoin de l’écosystème crypto. Le prochain testnet est essentiel pour les détenteurs d’ETH, et il devrait influencer le prix de l’altcoin.

Lisez également: Le prix d’Ethereum fait allusion à un recul, car des risques de centralisation sont susceptibles d’émerger après la mise en service de la mise à niveau de Shanghai

Qu’est-ce que le hard fork Ethereum Shanghai ?

Le hard fork d’Ethereum à Shanghai est une mise à niveau clé du développement de l’ETH, prévue pour mars 2023. Il s’agit de l’un des développements les plus importants pour le réseau Ethereum, car il permettra aux jalonneurs et aux validateurs de retirer des actifs de la chaîne Beacon.

Le contrat de jalonnement Beacon Chain est entré en vigueur en 2020, depuis lors, environ un septième de l’offre totale d’Ethereum a été jalonné. Le déverrouillage de jetons Ethereum est le développement le plus important du hard fork, aligné sous le nom de Proposition d’amélioration Ethereum (EIP) 4895.

La fusion a exigé que les validateurs verrouillent leur ETH ainsi que toutes les récompenses qu’ils ont gagnées jusqu’à une mise à jour ultérieure de la chaîne. Cela a permis de maintenir un pourcentage énorme de l’offre d’Ethereum hors des bourses. Cela a réduit la pression de vente sur l’ETH sur les échanges de crypto-monnaie dans le monde entier.

Lisez aussi : Le taux de déflation d’Ethereum s’accélère de jour en jour : voici à quoi s’attendre du prix de l’ETH

Ethereum Sepolia testnet et Shapella hard fork : à quoi s’attendre

Avant que la mise à niveau de Shanghai ne soit déployée sur le réseau principal Ethereum, les développeurs ont programmé des réseaux de test. Sepolia est l’avant-dernier testnet qui testera les retraits par les validateurs et d’autres fonctionnalités qui seront activées sur le réseau principal.

Le testnet privé permettra aux développeurs de tester les fonctions de contrat intelligent à l’aide d’une devise de testnet spéciale appelée Sepolia ETH. Seules les entités approuvées peuvent exploiter des nœuds de validation sur la nouvelle couche de consensus de Sepolia testnet.

Le succès de Sepolia testnet pourrait garantir que le hard fork de Shanghai est sur la bonne voie. Le hard fork de Shapella, une combinaison de deux : les forks de couche d’exécution et de consensus Shanghai et Capella s’activeront sur le testnet Sepolia à 16 h UTC.

Les développeurs ont mentionné que la mise à niveau tant attendue est prévue après des mois de tests et qu’elle suit The Merge dans le parcours de développement. Shapella permettra aux validateurs de retirer leur mise de la Beacon Chain vers la couche d’exécution. En même temps, il introduira de nouvelles fonctionnalités à la fois dans la couche d’exécution et de consensus.

Lisez aussi: Les traders Ethereum reprendront-ils le contrôle de l’ETH avec des sorties massives d’échange?

Quels sont les principaux EIP du hard fork de Shanghai ?

Il y a quatre petits EIP inclus dans le hard fork qui concernent les frais de gaz, le coût de transaction payé à la blockchain Ethereum. Pendant les périodes de forte activité, les frais de gaz peuvent être coûteux pour les utilisateurs, les développeurs se concentrent donc sur l’introduction d’un mécanisme visant à réduire les frais de gaz élevés pour ceux qui construisent sur la blockchain.

Les quatre EIP suivants sont regroupés dans le hard fork de Shanghai :

EIP-3651 : propose d’accéder à l’adresse « COINBASE » (aucun rapport avec l’échange crypto), un logiciel utilisé par les validateurs et les constructeurs de blocs à faible coût de gaz.

EIP-3855 : Crée un code appelé « Push0 » qui réduit le coût du gaz pour les développeurs.

EIP-3850 : introduit un plafond supérieur sur le coût du gaz pour les développeurs.

EIP-6049 : Réduit les frais de gaz pour les développeurs.

Pour savoir comment le prix Ethereum pourrait réagir au hard fork de Shanghai, consultez ceci.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :