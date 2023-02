Voici pourquoi les mineurs de Bitcoin sont optimistes et ce que cela indique pour BTC | Cryptomonnaie

La difficulté d’extraction de Bitcoin a atteint un niveau record de 43,05 billions au bloc 778 323 lors du récent recalcul.

Les mineurs de BTC déploient d’énormes capitaux pour faire évoluer leurs opérations malgré l’incertitude de la rentabilité.

Les mineurs de Bitcoin sont optimistes quant à l’efficacité opérationnelle et à la hausse à long terme des prix du BTC, connectant davantage de machines au réseau.

Les mineurs de Bitcoin sont engagés dans une course aux armements en puissance de calcul. Le récent recalcul a augmenté la difficulté d’extraction de BTC de 9,95 %, malgré le fait que les mineurs de pointe déploient des capitaux pour étendre leurs opérations. Cela révèle un biais haussier parmi les mineurs de Bitcoin et alimente un sentiment positif parmi les détenteurs de BTC.

Lisez aussi: Trois catalyseurs qui pourraient faire sortir le prix du Bitcoin de sa récente chute

La difficulté d’extraction de Bitcoin atteint un niveau record à 43,05 billions, voici comment les mineurs ont réagi

La difficulté de minage de Bitcoin représente la puissance de calcul dépensée pour produire un seul Bitcoin. La difficulté d’extraction de BTC a atteint un nouveau record historique à 43,05 billions, selon les données de Coinwarz.

Difficulté d’extraction de Bitcoin

Bien que la difficulté d’extraction n’influence pas directement le prix, un pic de difficulté nécessite une consommation d’énergie plus élevée dans l’extraction d’un BTC et rend coûteux pour les mineurs de maintenir leurs bénéfices. La rentabilité des mineurs est affectée par les difficultés d’extraction de BTC.

Lorsque le prix du Bitcoin augmente, la rentabilité du minage augmente, jusqu’au prochain recalcul, c’est-à-dire. ajustement de la difficulté de minage.

Malgré la hausse du coût de l’exploitation minière BTC, les mineurs déploient des opérations de capital et de mise à l’échelle plus élevées. Il existe une incertitude associée à la rentabilité, puisqu’elle dépend du prix de l’actif, les mineurs ont fait preuve d’une forte croyance en l’efficacité opérationnelle et en la hausse des prix du Bitcoin à l’avenir.

Co-fondateur de la société minière Group Bitcoin Xive, Didar a commenté le pic soudain des difficultés d’extraction de BTC.

Une course aux armements en puissance de calcul. À la suite du prochain recalcul, la difficulté de l’exploitation minière a augmenté de 9,95%. L’indicateur a mis à jour son maximum historique aux alentours de 43,05 T. D’énormes capitaux déjà déployés dans #bitcoin l’exploitation minière et cela ne s’arrête pas là. Mineurs prêts… https://t.co/EII3UT87Ao — Didar (@didar_bekbau) 25 février 2023

À quoi s’attendre du prix Bitcoin?

Les mineurs sont optimistes quant à la reprise du prix du Bitcoin. Malgré le récent recul du prix du Bitcoin, l’actif pourrait se remettre de sa récente baisse. Le prix du BTC a atteint la ligne de tendance inférieure et un rebond de la récente baisse pourrait conduire le Bitcoin au niveau de 23 594 $ qui a servi de résistance tout au long de la seconde moitié de janvier 2023.

Si les traders Bitcoin poussent l’actif plus haut, l’objectif est de 25 212 $, le niveau qui a servi de résistance tout au long de février 2023.

Tableau des prix BTC/USD

L’indice de force relative, un indicateur de momentum, soutient la reprise actuelle du BTC, le RSI est passé de 35,21 à 37,72, signalant une force dans la récente tendance haussière. Une clôture en dessous de la ligne de tendance inférieure et une chute en dessous du plus bas du 14 février de 22 781 $ pourraient invalider la thèse haussière de Bitcoin.



Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :