Pourquoi de nouveaux investisseurs achètent des jetons de prévente TMS Network (TMSN) avec Apecoin et Shiba Inu | Cryptomonnaie

Les nouveaux venus dans le monde de la cryptomonnaie peuvent être intimidés par le volume considérable d’informations, la masse de chaînes de blocs et la surabondance de pièces. Savoir où se tourner peut être intimidant. Les nouveaux venus dans la cryptosphère devraient envisager de se tourner vers Apecoin (APE), Shiba Inu et TMS Network (TMSN) – vendant désormais des jetons à 0,0047 $ au cours de la première phase de sa prévente.

Apecoin (APE) – Une nouvelle pièce ouvre la voie à un avenir plus vert

Apecoin (APE) est une crypto-monnaie relativement nouvelle créée en 2021. Construit sur son propre protocole de blockchain, Apecoin (APE) est conçu pour être plus économe en énergie et plus rapide que les autres réseaux de blockchain. Apecoin (APE) vise à créer une plate-forme décentralisée d’échange de biens et de services plus sécurisée, transparente et accessible que les systèmes de paiement traditionnels.

Le projet Apecoin (APE) est porté par une communauté de supporters passionnés activement impliqués dans son développement et sa promotion. L’équipe derrière Apecoin (APE) comprend des développeurs, des spécialistes du marketing et des professionnels expérimentés qui travaillent à la construction d’un écosystème solide et durable autour d’Apecoin (APE).

Depuis son lancement, Apecoin (APE) a été coté sur plusieurs bourses de crypto-monnaie, ce qui a contribué à augmenter sa visibilité et son volume de transactions. Apecoin (APE) a également gagné du terrain auprès des investisseurs et des commerçants à la recherche d’opportunités d’investissement nouvelles et innovantes sur le marché des crypto-monnaies. Bien qu’il soit encore tôt pour Apecoin (APE), la crypto-monnaie a le potentiel de devenir un acteur majeur de l’écosystème de la crypto-monnaie si elle continue d’attirer les utilisateurs et de gagner de la valeur au fil du temps.

Shiba Inu (SHIB) – L’adoption généralisée n’est pas une blague

Créé par un individu ou un groupe anonyme connu sous le nom de « Ryoshi » en août 2020, Shiba Inu (SHIB) vise à développer un écosystème décentralisé à des fins sociales et caritatives. Le jeton Shiba Inu (SHIB) est basé sur la blockchain Ethereum et son offre est limitée à 1 quadrillion de jetons.

Après son lancement, Shiba Inu (SHIB) a rapidement gagné en popularité après son lancement, en partie grâce à une campagne de marketing viral ciblant les amateurs de Dogecoin (DOGE). En mai 2021, Shiba Inu (SHIB) a connu une montée en flèche de sa valeur, son prix augmentant de plus de 200 % en une seule journée. Cette augmentation de valeur a été alimentée en partie par la popularité croissante de la finance décentralisée (DeFi) et la montée en puissance des crypto-monnaies basées sur les mèmes.

Depuis lors, Shiba Inu (SHIB) est devenu l’une des crypto-monnaies les plus échangées au monde, avec une communauté importante et active de supporters. De nouveaux investisseurs sont attirés par le Shiba Inu (SHIB) en raison de sa faible barrière à l’entrée et de son sens du « fun ». Cependant, les bénéfices perçus par Shiba Inu (SHIB) doivent être pris au sérieux, et Shiba Inu (SHIB) devrait faire partie de tout portefeuille crypto.

TMS Network (TMSN) – Négociation facile sur une nouvelle bourse décentralisée

TMS Network (TMSN) est un réseau de trading créé pour les traders débutants et expérimentés. Avec un accès à plus de 500 crypto-monnaies et aux marchés mondiaux du forex, des CFD et des actions, TMS Network (TMSN) offre une solution complète aux traders.

Avant TMS Network (TMSN), naviguer sur ce réseau pouvait être incroyablement complexe, voire impossible, tout en passant des ordres de trading précis. Le jeton TMS Network (TMSN) offre aux traders un nouveau niveau d’efficacité et un accès auparavant uniquement disponible aux plus grands fonds spéculatifs du monde traitant des milliards de dollars.

Des tarifs compétitifs sont l’un des avantages du réseau TMS Network (TMSN). Les transactions traditionnelles passent par plusieurs intermédiaires, ce qui entraîne des frais de transaction élevés. Cependant, TMS Network (TMSN) prélève des frais fixes sur chaque transaction réussie, éliminant ainsi le besoin d’intermédiaires et permettant aux utilisateurs de bénéficier de frais peu élevés lors des envois de fonds ou des achats.

Pour les novices et les débutants, TMS Network (TMSN) offre une opportunité passionnante de commerce et de profit.

Les jetons TMS Network (TMSN) sont désormais disponibles lors de la première phase de prévente. Ayant déjà obtenu 2 millions de dollars grâce à une vente de semences privée, l’avenir de TMS Network (TMSN) semble très rentable.

