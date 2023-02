Test de crypto-monnaies Support après le pic de pessimisme | Cryptomonnaie

Image du marché

Bitcoin bloqué pour supporter près de 24 000 $ jeudi. Les crypto-monnaies équilibrent les gains et les pertes en attendant des signaux significatifs des marchés financiers traditionnels. Cette consolidation pourrait s’avérer bénéfique, confirmant la capitalisation totale de la crypto-monnaie de plus de 1 billion de dollars et ouvrant la voie à une autre étape plus élevée.

À notre avis, le marché de la cryptomonnaie a dépassé son pic de peur, et nous devrions nous attendre à un mouvement inégal mais toujours à la hausse avec des corrections périodiques.

Un support important local s’est formé à 23,7 000 $, mais les inversions locales à la baisse proviennent de niveaux inférieurs : 25 000 $ mardi, 24,5 000 $ jeudi et 24,1 000 $ vendredi matin.

Un retour à une image plus large montre que le recul observé reste dans une correction typique après le rallye de la mi-février, qui a laissé le bitcoin au-dessus des sommets de janvier. La véritable menace pour notre point de vue haussier sur le bitcoin est une cassure en dessous de 21,5 000 $, ce qui mettrait à jour les plus bas locaux et passerait en dessous de la moyenne mobile sur 50 jours, agissant désormais comme un indicateur de tendance.

Contexte de l’actualité

Le bureau du procureur général de New York a poursuivi l’échange de crypto CoinEx, alléguant que le site viole la loi Martin et n’est pas enregistré auprès de la SEC ou de la CFTC.

Le régulateur canadien a interdit le commerce des stablecoins algorithmiques. L’Association canadienne des Autorités en valeurs mobilières (ACVM) a dévoilé de nouvelles règles interdisant aux commerçants locaux d’acheter et de vendre des stablecoins que l’agence n’approuve pas.

La Banque d’Israël a publié un ensemble d’exigences pour les émetteurs de pièces stables. Les directives incluent l’interdiction des stablecoins algorithmiques s’ils sont largement utilisés pour les paiements.

Circle, l’émetteur du deuxième plus grand stablecoin de l’USDC, prévoit d’augmenter ses effectifs de 15 à 25 % d’ici la fin de l’année, malgré une tendance à des licenciements généralisés dans l’industrie de la cryptomonnaie.

