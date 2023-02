L’USDC de Circle souffre d’un détachement temporaire de la position des PDG contre la réglementation de la SEC sur les stablecoins, et ensuite ? | Cryptomonnaie

Le PDG de Circle, Jeremy Allaire, soutient que les stablecoins sont des systèmes de paiement et non des titres.

Allaire soutient que la réglementation des pièces stables ne devrait pas être confiée à la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Le stablecoin USD Coin de Circle a subi une chute temporaire à 0,9961 $, perdant sa parité de 1 $ avec le dollar américain.

Le PDG de Circle, Jeremy Alliare, soutient que le régulateur financier américain SEC ne devrait pas réglementer les stablecoins. USD Coin (USDC), le stablecoin émis par Circle a temporairement perdu sa parité de 1 $ avec le dollar américain.

Lisez aussi : L’achat d’un milliard de dollars de Voyager par Binance pourrait être illégal selon les régulateurs américains : Comment BNB va-t-elle réagir ?

La SEC n’est pas le régulateur approprié pour les stablecoins: Circle CEO

Le PDG de Circle, Jeremy Allaire, a déclaré à Bloomberg dans une récente interview que la Securities and Exchange Commission des États-Unis ne devrait pas être chargée de la réglementation des stablecoins. Allaire soutient que les stablecoins sont des systèmes de paiement et non des « titres ».

Allaire aurait déclaré :

Je ne pense pas que la SEC soit le régulateur des stablecoins. Il y a une raison pour laquelle… [governments are] disant spécifiquement que les stablecoins de paiement sont un système de paiement et une activité de régulateur bancaire.

Lorsque la SEC a publié un avis Wells à Paxos, l’émetteur du stablecoin Binance USD (BUSD), Circle a maintenu sa position selon laquelle « tout [stablecoins] sont créés égaux. Selon Circle, puisque les stablecoins comme l’USDC sont des systèmes de paiement, cela exclut implicitement les stablecoins d’être classés comme titres.

L’USDC perd temporairement son ancrage

Circle a émis un stablecoin USDC a temporairement perdu sa parité de 1 $ avec le dollar américain. L’USDC a plongé à 0,9961 $, un creux de 24 heures, avant de remonter au niveau de 1 $. Le stablecoin a subi plusieurs fois un désancrage temporaire depuis le 23 février, comme le montre le graphique ci-dessous :

Tableau des prix USDC

La SEC américaine n’a pas encore commenté sa position sur le stablecoin de Circle. Le régulateur financier américain a récemment lancé sa répression contre les émetteurs de pièces stables et les plateformes d’échange de crypto-monnaie.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :