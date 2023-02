Prédiction hebdomadaires Bitcoin: les signes d’inversion poussent les détenteurs de BTC à faire preuve de prudence | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin montre un signal de vente précoce sur la période hebdomadaire en plus de se débattre avec le SMA de 200 semaines.

Les mesures en chaîne révèlent une baisse de l’élan alors que les baleines arrêtent leur accumulation et cherchent à décharger leurs avoirs.

La confirmation de la thèse haussière arrivera si BTC renverse la confluence de résistance de 25 200 $.

Le prix du Bitcoin (BTC) est dans les limbes et est aux prises avec des obstacles coïncidents sur plusieurs périodes depuis près de deux semaines. Alors que les haussiers et les baissiers se battent pour le contrôle, les altcoins sont dans le chaos ; certains explosent, d’autres reculent après des gains rapides et impressionnants,

Lisez aussi: Bitcoin Bears tente de fixer le prix du BTC à moins de 23 000 $ avant l’expiration des options de ce mois-ci

Le prix du Bitcoin en danger dans l’ensemble

Le prix du Bitcoin sur le graphique hebdomadaire montre trois aspects importants – la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines coïncidant avec le niveau de résistance indiqué par l’indicateur d’inversion de moment (MRI). Le signal de vente prématuré indiqué par une flèche jaune vers le bas provient également de l’IRM, et il indique qu’un autre chandelier hebdomadaire pourrait déclencher un signal de vente pour BTC.

En cas de succès, cette formation prévoit un chandelier de un à quatre pour le prix du Bitcoin. Par conséquent, les acteurs du marché doivent être prudents.

Le graphique sur trois jours du prix du Bitcoin montre que le rebond du disjoncteur haussier, tel que décrit dans les prédictions hebdomadaires précédentes, a manifesté une hausse de 18 %. Alors que la vision à court terme révèle qu’il s’agit d’un développement haussier, les trois dernières semaines d’évolution des prix indiquent une perspective baissière.

En particulier, le prix du Bitcoin a développé une divergence baissière sur le graphique à trois jours. Cette formation technique contient le prix de l’actif sous-jacent produisant des sommets plus élevés sans le support de l’indicateur de momentum, qui affiche des sommets plus bas.

Cette non-conformité entre les deux conduit souvent à une inversion de tendance. Et puisque le prix du Bitcoin est aux prises avec une confluence de résistance à 25 200 $ sur le graphique hebdomadaire, le retracement de la divergence baissière est une question de « quand » et non de « si ».

Le graphique hebdomadaire montre que le niveau de support le plus proche pour le prix du Bitcoin est de 21 867 $. Mais le graphique sur trois jours montre que la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours à 22 127 $ atténuera probablement la pression de vente potentielle.

Graphiques BTC/USDT 1 semaine, 3 jours

Faire un cas de manipulation la semaine prochaine

Le graphique journalier offre une vue beaucoup plus nuancée du prix du Bitcoin. L’obstacle de 25 211 $ est important et coïncide avec des niveaux de résistance sur des périodes plus longues. Mais, le graphique journalier révèle que BTC a établi plusieurs sommets égaux autour de ce niveau, créant un pool de liquidités côté achat.

Par conséquent, il pourrait y avoir une manipulation de la part des teneurs de marché ou des commerçants intelligents qui pousseraient délibérément le prix du Bitcoin à la hausse. Cette décision accomplirait deux choses – invite les haussiers à être piégés plus tard et élimine les premiers baissiers qui se négocient sur la base de signaux de vente évidents.

Comme BTC collecte des liquidités côté achat à la hausse, cela pourrait invalider de nombreux vendeurs à découvert. Mais un renversement rapide qui pousserait BTC sous les récents creux à 23 516 $ invaliderait également les positions longues.

Un tel mouvement qui piège les deux camps serait idéal pour lancer un retracement à 21 699 $, soit l’EMA de 200 jours. Au-delà de cette prise de pied immédiate, BTC a le SMA de 200 jours agissant comme niveau de support à 19 756 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Les baleines BTC restent neutres alors que le biais directionnel disparaît

Alors que le scénario haussier sera probablement maintenu jusqu’à ce que certaines conditions soient remplies, les mesures en chaîne révèlent que les baleines ont cessé de s’accumuler. Le nombre de portefeuilles contenant 100 à 10 000 BTC oscille entre 16 000 et 15 950 depuis plus de deux mois.

Une telle consolidation n’indique aucun intérêt à accumuler de la part de ces acheteurs.

De plus, le volume des transactions en chaîne pour BTC est passé d’un sommet de 42 milliards de BTC à 29 milliards. Cette baisse soudaine confirme davantage la divergence baissière constatée d’un point de vue technique sur la période de trois jours.

Par conséquent, un retracement est dû pour le plus grand actif cryptomonnaie par capitalisation boursière.

Distribution d’approvisionnement BTC

La mesure du nombre de transactions Whale donne le coup de grâce à la confiance des investisseurs. Cet indice suit les transactions d’une valeur de 1 million de dollars ou plus et est un indicateur du sentiment des investisseurs fortunés. Si le nombre de ces transactions importantes montre une légère hausse après une montée en puissance, cela indique que ces entités cherchent à réaliser des bénéfices. Mais parfois, l’indice montre une activité élevée après une baisse soudaine, ce qui révèle que les baleines s’accumulent.

Cet indice peut servir de signal de vente ou d’achat en fonction des conditions du marché. Après que le rallye du Nouvel An de Bitcoin l’ait fait grimper de 48%, les transactions de baleines d’une valeur de 1 million de dollars ou plus sont restées au-dessus de la moyenne sur sept jours, ce qui suggère que la prise de bénéfices est certainement à l’ordre du jour pour les détenteurs de BTC.

Transaction baleine BTC

Aussi attrayante que soit la thèse baissière, les investisseurs doivent faire attention à ne pas se faire piéger dans le cadre des plans des commerçants d’argent intelligents. Le meilleur niveau pour vendre à découvert le BTC serait après un balayage du récent sommet de 25 211 $.

Inversement, si le prix du Bitcoin produit un chandelier hebdomadaire proche du SMA de 200 semaines à 25 207 $, ce serait une évolution massivement optimiste. Une telle décision permettrait d’accomplir trois choses : invalider les perspectives baissières à court terme et les opportunités potentielles de retracement mentionnées ci-dessus, attirer les acheteurs écartés pour qu’ils s’accumulent et potentiellement déclencher le signal de vente hebdomadaire de l’IRM. En fonction de l’élan des nouveaux investisseurs, le prix du Bitcoin pourrait définitivement expulser les traders de l’arène et déclencher une montée au niveau psychologique suivant à 30 000 $.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :