Prédiction du prix Ethereum : un rallye de 30 % est-il trop grandiose pour Crypto ? | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum est à quelques heures de terminer un modèle d’inversion de trois jours dans une zone de support idéale.

L’ETH montre un potentiel de remontée vers 2100 $, soit une hausse de 30% par rapport à la valeur marchande actuelle.

L’invalidation de la tendance haussière est une brèche en dessous du plus bas de cette semaine à 1 594 $,

Le prix Ethereum montre des signaux d’inversion de tendance à la baisse. Les traders doivent garder un œil sur les mouvements de prix d’Ethereum, car il pourrait se diriger vers une cible haussière potentielle.

Le prix Ethereum fixé pour un mouvement haussier potentiel

Le prix d’Ethereum est actuellement en hausse de 2 % sur la journée alors qu’une phase de consolidation se déroule entre les moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et les moyennes mobiles simples sur 21 jours. Le prix de l’Ethereum reste dans une fourchette se situant dans les limites supérieures du récent rallye de 40 % depuis le 1er janvier. Les traders peuvent espérer une baisse vers la ligne de tendance descendante qui a été franchie lors du rallye du 9 janvier et qui n’a pas encore été retestée. Néanmoins, les techniques haussières suggèrent qu’un nouveau test de la barrière pourrait ne pas figurer dans les prédictions immédiates de l’argent intelligent.

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1654 $. L’augmentation de 2 % peut sembler un sujet de discussion insignifiant sur la récente action des prix, mais si l’on considère le récit plus large, la légère augmentation à quatre heures de l’achèvement d’un schéma d’inversion de 3 jours connu sous le nom d’étoile du matin sur la période quotidienne. De plus, l’indice de force relative est au-dessus de la ligne médiane de 50 après avoir rebondi dans une zone de support de coussin près de 40 lors du creux précédent à 1460 $ le 13 février.

Sur la base de l’analyse, le prix d’Ethereum est sur le point de connaître une nouvelle hausse. La zone de liquidité de 2100 $ a été mentionnée dans divers articles comme une zone cible haussière ressemblant à un bonbon pour les yeux. Le geste haussier subtil affiché à l’heure actuelle peut être le catalyseur de la hausse anticipée de 30 %.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

L’invalidation de la thèse haussière peut provenir d’une rupture en dessous du plus bas de cette semaine à 1594 $. Une violation de la barrière invaliderait le modèle en étoile du matin et entraînerait une baisse plus prononcée vers la zone de liquidité précédente, près de 1460 $. Le prix Ethereum baisserait de 13% dans le scénario baissier.

