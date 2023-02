Coinbase entre dans la course L2 : cela sera-t-il un désastre pour Arbitrum, Polygon et les autres solutions de couche 2 ? | Cryptomonnaie

Coinbase a lancé vendredi son réseau de couche deux basé sur Ethereum.

Coinbase sera en concurrence directe avec Polygon et Optimism, qui dominent le marché Dapp.

L’échange crypto a également lancé un NFT commémoratif qui peut être frappé librement.

Coinbase est entré vendredi sur le marché de la couche 2 (L2) après avoir lancé son propre réseau L2 nommé « Base ». Le réseau a été salué par l’échange de crypto-monnaie comme la contribution de Coinbase à l’infrastructure de base de la crypto-économie. Bien que bâti sur Ethereum, Base pourrait s’attirer la concurrence d’un de ses collaborateurs.

Coinbase L2 sur Ethereum

Annonçant le lancement testnet de Base, Coinbase a déclaré que le réseau viserait à offrir un moyen sécurisé, peu coûteux et convivial pour les développeurs de créer des Dapps. Coinbase a l’intention d’intégrer plus d’un milliard d’utilisateurs à la chaîne, et pour ce faire, il se présente comme un écosystème ouvert.

Néanmoins, bien qu’il ait été construit en collaboration avec Optimism, Base sera lancé dans le même secteur dont Optimism fait partie intégrante. Le marché L2 comprend des acteurs majeurs comme Polygon, Arbitrum ainsi qu’Optimism, qui hébergent des centaines de Dapps sur leur réseau.

Même si ces chaînes ont l’avantage d’être plus longues dans cet espace, Coinbase a un avantage significatif sous la forme de ressources qu’il entend exploiter. La société possède une pléthore de produits et plus de 100 millions de clients, ce qui s’avérerait essentiel pour faire évoluer la L2. Commentant la même chose, Coinbase a noté,

« Des intégrations transparentes de produits Coinbase, des accès fiat faciles et de puissants outils d’acquisition permettent aux développeurs de servir les plus de 110 millions d’utilisateurs vérifiés et d’accéder à des actifs de 80 milliards de dollars sur la plate-forme de l’écosystème Coinbase. »

Pour mettre cela en perspective, Optimism, avec tous ses protocoles combinés, a environ 1,92 milliard de dollars en valeur totale verrouillée (TVL). Polygon, même s’il compte plus de 372 Dapps sur le réseau, dispose d’environ 1,18 milliard de dollars en TVL. Le marché de la finance décentralisée (DeFi) qui a subi des pertes au cours de la dernière année a aggravé la situation de ces chaînes et pourrait même présenter quelques problèmes à la base de Coinbase.

Cependant, Base, dans son introduction, s’est qualifié de pont vers d’autres chaînes Ethereum L1 et L2 ainsi que d’autres écosystèmes L1 comme Solana. Base encourage les développeurs à construire leur Dapp sur leur L2 mais à aller au-delà des contraintes du réseau et à se connecter également à d’autres chaînes. Il reste à voir dans quelle mesure cela se déroule.

Coinbase rejoint L2 et NFT en une seule fois

Avec le lancement de Base, le L2 a également marqué le lancement de sa collection NFT intitulée « Base, Introduced ». Le NFT commémoratif a été lancé pour célébrer la L2 et peut être frappé librement par n’importe qui.

Au moment de la rédaction de cet article, près de 42 000 NFT de ce type avaient été créés cinq heures depuis le lancement de Base.

Graphique COIN sur 1 jour

Le cours de l’action COIN de Coinbase, bien qu’il n’ait noté aucun changement alors même que le marché s’approchait de la cloche de clôture. Se négociant à 62,44 $, COIN a noté une baisse de 2,38 % de sa valeur malgré une hausse de 2,06 % au cours des dernières 24 heures.

