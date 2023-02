Prédiction des prix Cosmos : ATOM pourrait rebondir de 25 % malgré l’incrédulité | Cryptomonnaie

Le prix de Cosmos se consolide actuellement après un rebond de 3 % la veille.

Le prix ATOM vise 16,90 $.

L’invalidation de la thèse haussière proviendrait d’un dépassement inférieur à 12,66 $.

Le prix Cosmos montre un récit haussier pour un swing trade potentiel dans les semaines à venir. Les commerçants doivent garder l’actif numérique sur leur liste de surveillance et anticiper une augmentation.

Le prix de Cosmos montre un potentiel haussier

Le prix de Cosmos se consolide actuellement à 13,60 $ après un rebond de 3 % par rapport aux plus bas de 13,19 $ de mercredi. Le récent creux de swing atteint le 21 février est plus élevé que le creux de swing précédent, suggérant une zone de support pour un potentiel rallye. Les traders doivent se rappeler que la consolidation se produit après que l’indice de force relative (RSI) a franchi les conditions de surachat en janvier. Le renversement du RSI indique une véritable course haussière en devenir.

L’indicateur de volume, cependant, contredit la prémisse haussière, car les consolidations ont montré beaucoup moins de transactions par rapport à la hausse extrême du volume observée pendant le rallye hivernal. Ce modèle effilé a été observé lors de précédents rassemblements cryptomonnaies, qui ont poursuivi la tendance peu de temps après.

Le RSI et le modèle de diminution de l’indicateur de volume pour le prix ATOM de Cosmos dépeignent un modèle de moyenne mobile simple (SMA) sur 21 jours, ce qui pourrait déclencher une hausse explosive pour le prochain objectif de 16,90 $. Cet objectif suggère une augmentation potentielle de 25 % de la valeur marchande par rapport au prix actuel de Cosmos.

Graphique ATOM/USDT sur 1 jour

La thèse haussière serait invalidée par une rupture en dessous du récent creux de 12,66 $, entraînant une baisse potentielle vers des niveaux de liquidité proches de la région de 11,00 $, entraînant une baisse de 17 % de la valeur marchande actuelle d’ATOM.

