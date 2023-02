Prédiction du prix du Shiba Inu : cette configuration haussière suggère un rallye de 30 % sur les cartes | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a réussi à augmenter à l’échelle macro pour s’échanger autour de 0,00001300 $.

Le jeton meme semble former une divergence haussière cachée avec l’indice de force relative (RSI).

Si SHIB ne parvient pas à franchir la résistance immédiate et glisse en dessous du support critique à 0,00001182 $, la thèse haussière serait invalidée.

Le prix du Shiba Inu a noté une reprise décente au début de l’année. Le jeton meme a depuis observé un recul de la valeur, ce qui a donné aux traders SHIB l’impression qu’une tendance à la baisse pourrait être en cours. Cependant, les conditions actuelles du marché indiquent en fait une dynamique des prix plutôt opposée.

Le prix du Shiba Inu pourrait grimper

Le prix du Shiba Inu au moment de la rédaction pouvait être vu osciller autour de 0,00001300 $, se rapprochant de la résistance immédiate à 0,00001395 $. La crypto-monnaie a augmenté de plus de 84% en l’espace d’un mois avant que l’altcoin n’observe un recul de son prix. Par conséquent, SHIB est passé du sommet de 0,00001472 $ à son prix de négociation actuel.

Cependant, ce recul formait en fait une configuration haussière, qui n’était pas apparente tant qu’elle n’était pas complètement formée. La répétition de creux plus élevés sur le graphique des prix du Shiba Inu et les creux plus bas notés sur l’indicateur de l’indice de force relative (RSI) ont mis en évidence la formation d’une divergence haussière cachée. De telles configurations n’ont lieu qu’après un recul ou une consolidation.

La divergence haussière ici suggère que le prix du Shiba Inu a encore une certaine dynamique haussière. Cela indiquerait que SHIB pourrait enregistrer plus de gains avant qu’un autre outback ne soit noté, ce qui serait toujours un signe de prise de bénéfices et non de vente dédiée.

Si la tendance haussière précédente, qui a fait passer le SHIB de 0,00000797 $ à 0,00001300 $, se poursuit sur toute la ligne, l’altcoin pourrait connaître un rallye considérable. Si les acheteurs soutiennent le récit et que la résistance immédiate à 0,00001395 $ est transformée en support, le prix du Shiba Inu aurait une chance d’augmenter davantage.

La prochaine cible serait la résistance critique à 0,00001695 $, qui, si elle était atteinte, marquerait un sommet de six mois pour le jeton meme et entraînerait une hausse de 30 % de la valeur marchande actuelle de l’altcoin.

Graphique SHIB/USD sur 1 jour

Mais si la rupture de la résistance immédiate échoue, une baisse vers 0,00001182 $ serait tout à fait probable. Le niveau des prix marque également le support critique pour SHIB, où les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 200 et 50 jours coïncident. La perte de ce support entraînerait l’invalidation de la thèse haussière, entraînant une baisse potentielle de 25 % à 0,00000968 $.

