Le prix de Chainlink augmente alors que 9,50 $ revient en jeu | Cryptomonnaie

Le prix Chainlink a effacé sa chute soudaine de tension artérielle du début de la semaine et est revenu aux chiffres verts.

LINK pourrait se diriger vers 8,50 $ et doit percer pour éviter une formation à double sommet.

Le stratège en crypto Michaël van de Poppe projette un échange en petits groupes à 9,50 $ dans le jeton de réseau blockchain basé sur Ethereum.

Le prix de Chainlink (LINK) se prépare alors qu’une perspective haussière est prévue. Plusieurs indicateurs et événements pointent vers une réévaluation plus élevée. Le stratège crypto connu Michaël van de Poppe a déclaré plus tôt cette semaine qu’un sac d’alt-coins devrait surpasser les majors comme Bitcoin et Ethereum. Chainlink était en première place car le jeton de réseau blockchain basé sur Ethereum voit plus d’acheteurs et son indice de force relative (RSI) augmente.

Le prix Chainlink est prêt pour une valorisation plus élevée à 9,50 $

Le prix de Chainlink augmente ce jeudi avec déjà plus de 4% de gain alors que les commerçants ignorent les chiffres rouges pour cette semaine. La poussée survient alors que plusieurs analystes pensent qu’il y a une accumulation dans une poignée d’alt-coins où les baleines assèchent l’action des prix avec des achats incessants. Le plus grand et le meilleur candidat pour un commerce en petits groupes est Chainlink avec une augmentation de prix de près de 20 %.

LINK pourrait rapidement tester 8,50 $ en dessous du niveau de résistance mensuel R2. Les traders doivent cependant faire attention et s’assurer de s’abstenir de prendre des bénéfices, car le risque d’un double sommet à court terme avec le pic de lundi dernier pourrait causer des problèmes. Lorsque les haussiers peuvent pousser l’action des prix plus haut, la prochaine cible devient 9,52 $ avec ce triple sommet passé comme une forteresse à défendre pour les baissiers, car une cassure déclencherait une vague haussière massive.

Graphique journalier LINK/USD

Les commerçants accumulant des gains rapides et sortant déjà près ou avant 8,50 $ signifieraient un gros problème pour LINK. Attendez-vous à ce que le prix s’effondre comme une tarte au pudding ratée si tel est le cas et un support pour arrêter la baisse près de 7,50 $ ou 7,25 $. Une fois que la ligne de tendance ascendante verte s’abaisse, attendez-vous à voir LINK flirter avec 7 $. Sinon, 6,50 $ feront plutôt l’affaire et verront les traders affluer pour faire remonter l’action des prix.

