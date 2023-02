Binance ferme accidentellement toutes les positions australiennes sur les dérivés des « investisseurs en gros » | Cryptomonnaie

Les traders de Binance Australia Derivatives ont afirmé que la bourse s’était abstenue de les informer de la raison de la liquidation.

L’échange de crypto a annoncé qu’il était en train d’indemniser les utilisateurs pour leurs pertes.

Binance combat déjà la SEC aux États-Unis, car l’agence s’est opposée jeudi à son acquisition de Voyager.

Binance a été confrontée à des problèmes sur tous les fronts, des utilisateurs aux régulateurs, ces derniers jours. Et comme si cela ne suffisait pas, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde s’est causé plus de problèmes jeudi après avoir commis une énorme erreur.

Binance Australie fait une erreur

Plus tôt le 23 février, des informations selon lesquelles Binance aurait liquidé toutes les positions dérivées de sa branche australienne ont commencé à apparaître. Les utilisateurs se sont plaints de la liquidation de toutes leurs positions sans préavis et n’ont été informés qu’a posteriori. L’échange de crypto-monnaie a émis une notification aux utilisateurs concernés indiquant,

« Si vous souhaitez retrouver l’accès à la plateforme de trading et aux services de Binance Australia Derivatives, vous devrez fournir de nouvelles informations ou preuves de la façon dont vous remplissez les conditions pour être classé en tant qu’investisseur de gros. »

Cela a également été confirmé par Binance lui-même. La société a précisé que l’équipe de Binance Australia avait noté que quelques-uns de ses utilisateurs dans le pays avaient été classés à tort comme « investisseurs en gros » sur la plateforme.

La bourse a poursuivi en déclarant que, conformément à la réglementation australienne, Binance était mandatée pour informer ces utilisateurs et fermer immédiatement toutes leurs positions dérivées.

La société a par ailleurs déclaré que tous les utilisateurs concernés avaient été informés et qu’ils seraient entièrement indemnisés pour les pertes subies lors de la négociation de dérivés sur la plateforme. Aucune autre information n’a été fournie par Binance au moment de la rédaction.

Ce n’était pas la première fois que les utilisateurs de Binance Australia étaient pris par surprise, car l’échange avait fait un coup similaire en septembre 2021. La plate-forme avait soudainement émis un avis de 90 jours à ses utilisateurs dérivés pour qu’ils quittent leurs positions au moment où l’échange était défini. de fermer leur service.

Binance prend un autre coup de la SEC

Binance avait déjà fait face au poids de l’agence de régulation ces derniers jours en raison de la débâcle Paxos-BUSD. Suite à un avis Wells de la Securities and Exchange Commission (SEC), Paxos a eu recours à la résiliation de l’émission du stablecoin Binance USD (BUSD).

Jeudi, la SEC a franchi une nouvelle étape pour entraver les plans de Binance alors que l’agence, avec le Département des services financiers de New York (NYDFS), s’est opposée à l’acquisition des actifs de Voyager. L’accord d’un milliard de dollars entre Binance et Voyager a été signé en décembre dernier. Cependant, l’avocate de la SEC, Therese Scheuer, dans le dossier a déclaré,

« Les actions réglementaires, qu’elles impliquent Voyager, Binance.US ou les deux, pourraient rendre les transactions du plan impossibles à réaliser, rendant ainsi le plan irréalisable. »

Scheuer a également afirmé que l’acquisition pourrait en fait n’être qu’une « vente de 20 millions de dollars » de la liste des clients de Voyager. Tel que rapporté par Netcost-Security, Voyager a riposté aux régulateurs en déclarant que l’acquisition pourrait être sa meilleure chance de récupérer les fonds perdus.

