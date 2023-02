Prédiction de prix Uniswap: ces développements promettent un rallye de 13% pour les détenteurs d’UNI | Cryptomonnaie

Le prix d’Uniswap revient dans le canal de tendance après les minutes de la Fed américaine.

UNI flirte toujours avec la frontière inférieure alors que les haussiers attendent des mouvements de marché plus clairs.

Attendez-vous à voir 7,82 $ à tester la semaine prochaine.

Le prix Uniswap (UNI) a vu les traders tomber du bateau alors que l’action des prix commençait à chuter encore plus en dessous du canal de tendance ascendante marqué sur les graphiques. Les haussiers sont cependant revenus vers la fin de la séance de négociation américaine et ont gardé le cap. La poussière doit d’abord se régler avec la publication des minutes de la Fed avant que les traders puissent avancer et retirer 7,82 $ à la hausse.

Le prix Uniswap voit les traders attendre de meilleures conditions

Le prix Uniswap entre dans une période de mouvements quotidiens plus modérés et plus petits, et les marchés attendent une voie meilleure et plus claire. D’une part, les données économiques indiquent que l’inflation reste obstinément élevée. D’un autre côté, les minutes de la Fed ne cessent de parler d’une année désinflationniste où tous les niveaux d’inflation redescendront vers un niveau plus normal.

UNI voit les commerçants attendre plus de confirmation sur le scénario qui semble être le bon à se concrétiser sous peu. Les traders ne doivent pas oublier que ces hausses de taux mettent un peu de temps à commencer à affecter le public et les points de données. Une fois que cela devient clair, attendez-vous à ce qu’UNI grimpe plus haut avec 7,82 $, prêt pour une cassure avec 8 $ comme niveau de profit idéal.

Graphique journalier UNI/USD

Le risque à la baisse vient avec la sortie des traders du prix Uniswap, ce qui indiquerait une cassure vers 6,50 $ avec le pivot mensuel, la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours et à 200 jours, tous très proches les uns des autres. L’indice de force relative suggère plus de place pour une baisse avec 6 $ comme support près de la ligne de tendance ascendante verte.

