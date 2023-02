L’achat d’un milliard de dollars de Voyager par Binance pourrait être illégal selon les régulateurs américains : Comment BNB va-t-elle réagir ? | Cryptomonnaie

L’accord de 1,02 milliard de dollars de Binance.US pour l’achat d’actifs de l’ancien prêteur de crypto-monnaie Voyager s’est heurté à l’opposition de New York et des régulateurs financiers fédéraux.

Dans un dossier du 22 février, les régulateurs américains ont qualifié l’achat de Binance de discriminatoire et illégal.

BNB se négocie actuellement latéralement après une tendance haussière à court terme qui a commencé mi-décembre 2022.

Les régulateurs financiers américains se sont opposés à l’achat par Binance de l’ancien prêteur de crypto Voyager, arguant entre autres que Binance n’a peut-être pas assez d’argent pour rembourser les créanciers de Voyager.

Par ailleurs, les régulateurs financiers de New York et du gouvernement fédéral considèrent par ailleurs l’achat comme « illégal » et « discriminatoire », ce qui pourrait influencer négativement le sentiment des acteurs du marché détenant le jeton natif BNB de Binance.

Acquisition de Voyager par Binance : illégale ou non ?

La plus grande bourse au monde en volume a acquis Voyager dans le cadre d’un accord de 1,02 milliard de dollars et, selon les documents déposés le 22 février, les régulateurs financiers de New York et du gouvernement fédéral affirment que l’achat est discriminatoire.

Voyager a illégalement servi des clients dans l’État de New York bien qu’il n’ait pas de licence pour y opérer. L’accord est considéré comme discriminatoire car les créanciers de Voyager à New York devront attendre d’être remboursés pendant que Binance.US s’enregistre dans l’État, un processus qui pourrait prendre six mois.

Cette décision est également combattue par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui sévit contre les plates-formes d’échange de crypto-monnaie et les émetteurs de pièces stables.

Selon les documents déposés, l’acquisition par Binance du défunt prêteur cryptomonnaie comporte des éléments susceptibles d’enfreindre la loi, compte tenu de la manière dont le plan propose le remboursement des anciens clients de Voyager.

Dépôt le 22 février par la SEC américaine

La SEC estime que les transactions sur les actifs cryptomonnaies que l’échange doit effectuer pour le rééquilibrage pourraient enfreindre l’interdiction de l’article 5 de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, qui s’oppose à «l’offre, la vente ou la livraison après vente non enregistrée de titres», et cela s’appliquerait spécifiquement au jeton VGX émis par Voyager.

Le régulateur financier américain a également remis en question la capacité de Binance à rembourser les créanciers, car il se prépare à payer des sanctions pour des infractions passées de blanchiment d’argent et de corruption. L’accord pourrait devenir « irréalisable » et « impossible à réaliser » pour l’échange, fait valoir la SEC.

Voyager a riposté aux régulateurs en disant que la prise de contrôle de Binance offre aux créanciers leur meilleure chance de récupérer les fonds perdus et que les objections des régulateurs sont « hypocrites ».

À quoi s’attendre du prix du BNB ?

BNB est le jeton natif de l’échange de crypto-monnaie et après une tendance haussière à court terme qui a commencé à la mi-décembre 2022 et a duré près de deux mois, le jeton se négocie latéralement. Le prix de BNB est proche de son retracement de Fibonacci de 23,6 % à 310 $.

Tableau des cours BNB/USDT

Comme le montre le graphique ci-dessus, le prix du BNB pourrait chuter au bas de la ligne de tendance inférieure du canal parallèle ascendant à 297,10 $.

Si le prix de la BNB baisse davantage et pénètre sous la ligne de canal inférieure, marquant le niveau de retracement Fibonacci de 38,2 % de 292,80 $, cela suggérerait fortement que le jeton natif de Binance a rompu sa tendance haussière, confirmant ainsi une thèse baissière.

L’indice de force relative (RSI), un indicateur de momentum, suit les prix à la baisse, renforçant la puissance d’affaiblissement de la tendance haussière. Le RSI est proche du niveau neutre à 50, ce qui indique un équilibre entre les positions haussières et baissières en BNB.

