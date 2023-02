Prédiction du prix Ethereum : les détenteurs d’ETH font face à une décision difficile | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum récupère ses pertes lors de la session asiatique après avoir baissé lors de la session américaine du 22 février.

Ce recul pourrait entraîner un nouveau test de 1 744 $ si l’ETH renversait l’obstacle de 1 674 $.

Mais un échec à rester au-dessus de 1 744 $ pourrait entraîner un balayage de 1 604 $ ou une correction plus profonde à 1 551 $.

Le prix d’Ethereum est dans les limbes car il se situe en dessous du point médian d’une récente baisse. Selon la façon dont l’ETH produit un chandelier de quatre heures ou un chandelier quotidien par rapport à ce niveau, l’ETH déclenchera une montée mineure ou poursuivra sa descente. Mais jusque-là, le jeton de contrat intelligent ne montre aucun biais directionnel perceptible.

Prix ​​​​Ethereum dans la confusion

Le prix Ethereum a établi un sommet local à 1 744 $ le 16 février. Après ce point, ETH a tenté de grimper plus haut, mais la prise de bénéfices, associée à une dynamique inexistante pour Bitcoin, a conduit à une consolidation. Ce bref mouvement latéral a laissé beaucoup de liquidités non collectées à la hausse, autour de 1 721 $ et a déclenché une correction à 1 604 $.

À la suite de ce déménagement, l’inefficacité, passant de 1 591 $ à 1 623 $, a été supprimée. À la fin de cette brève avènement des traders, le prix d’Ethereum a tenté de se redresser et a rebondi de 5,32 % jusqu’à présent, marquant le point médian de ladite fourchette à 1 674 $.

Un retournement de ce niveau suivi d’une subsistance pourrait catalyser le prix d’Ethereum pour déclencher un autre rallye de reprise qui marque la fourchette haute à 1 744 $. Dans un cas très haussier, ce mouvement pourrait également s’étendre plus haut et retester le niveau psychologique de 2 000 $.

Graphique ETH/USDT sur 4 heures

Bien que les perspectives haussières du prix d’Ethereum semblent plausibles, elles dépendent du fait que l’ETH renverse le point médian de la fourchette à 1 674 $. Si vous ne le faites pas, le jeton de contrat intelligent pourrait reprendre sa descente.

Dans un tel cas, le prix Ethereum pourrait revoir la fourchette basse à 1 604 $. La cible idéale des traders pourrait être l’inefficacité, allant de 1 565 $ à 1 551 $.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :