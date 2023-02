Le prix de Terra Luna Classic est le prochain altcoin à exploser de 50%, mais il y a un hic | Cryptomonnaie

Le prix de Luna Classic montre une perspective d’inversion potentielle qui pourrait mettre fin à sa tendance à la baisse à court terme.

Si LUNC parvient à renverser l’obstacle de 0,000170 $ dans le plancher de support, une hausse de 50 % à 0,000257 $ est sur les cartes.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,000138 $ invalidera la thèse haussière de l’altcoin.

L’action des prix de Luna Classic est à un point intéressant qui suggère la possibilité d’une reprise à court terme. Cependant, cette perspective n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. LUNC doit surmonter une confluence de résistance pour lancer ce mouvement haussier.

Le prix Luna Classic doit prendre le point médian

Le prix Luna Classic a créé une fourchette de 31 % entre 0,000146 $ et 0,000193 $ fin novembre 2022. C’est dans cette fourchette que l’altcoin se négocie toujours, avec un écart en dessous de la fourchette basse et un autre au-dessus de la fourchette haute.

Ces déviations étaient des endroits parfaits pour ouvrir des transactions liées à la gamme. Actuellement, le prix de Luna Classic se négocie en dessous du point médian de cette fourchette à 0,000170 $ mais au-dessus de la zone de demande de 0,000138 $ à 0,000152 $ formée sur une période quotidienne.

Un rebond par rapport à ce niveau pourrait donner aux traders LUNC le punch nécessaire pour démarrer sa reprise. Mais pour que la tendance haussière commence sur une bonne note, les investisseurs doivent attendre un retournement du point médian de la fourchette à 0,000170 $. Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de ce niveau serait la première confirmation. Au-delà de ce niveau, le prix Luna Classic ciblera la fourchette haute à 0,000193 $.

Si les haussiers peuvent surmonter la fourchette haute et la transformer en pied, LUNC pourrait alors cibler le niveau de résistance de 0,000257 $, qui est à environ 50 % du point médian de la fourchette.

Graphique LUNC/USDT sur 12 heures

Bien que les perspectives de hausse du prix de Luna Classic semblent plausibles, agir avant la confirmation serait risqué pour les joueurs impliqués. Si LUNC ne parvient pas à dépasser le niveau de 0,000170 $, cela dénoterait une faiblesse parmi les participants.

Dans un tel cas, si le prix de Luna Classic produit un chandelier quotidien proche de la limite inférieure de la zone de demande quotidienne à 0,000138 $, cela créerait un plus bas inférieur et invaliderait la thèse haussière de LUNC. Ce serait le dernier clou dans le cercueil des acheteurs et pourrait potentiellement déclencher une correction rapide de 5 % à 0,000132 $ ou le plus bas du 16 décembre à 0,000120 $.

