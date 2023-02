Les régulateurs américains resserrent leur emprise sur la crypto alors que le juge considère les NFT NBA Top Shots comme des « titres plausibles » | Cryptomonnaie

Le juge Marreno a rejeté une requête en rejet de l’affaire intentée par la Securities and Exchange Commission (SEC), demandant un test de Howey pour les NFT.

Mercredi, le procureur général de New York a déposé une plainte contre l’échange de crypto CoinEx.

La représentante Maxine Waters a également demandé au Trésor, à la Fed, à la CFTC et à la SEC de se réunir sur la réglementation de la cryptomonnaie.

Le marché de la cryptomonnaie aux États-Unis a été durement touché mercredi alors que les autorités ont plu sur le marché de différentes manières. Cela a fait avancer la discussion sur la réglementation de la cryptomonnaie, la représentante Maxine Waters exigeant la coopération de toutes les agences de réglementation gouvernementales.

Les régulateurs américains s’en donnent à cœur joie

Mercredi, le marché de la crypto a subi le premier coup aux mains du juge Victor Marreno. Le juge Marreno a rejeté la requête présentée par Dapper Labs pour rejeter l’affaire intentée par la Securities and Exchange Commission (SEC). L’agence a afirmé que les Dapper Labs ont produit les NFT NBA Top Shots étaient des titres non enregistrés.

Le juge Marreno a jugé que la base des allégations de la SEC était en effet « facialement plausible » car, sur le plan technique, les NFT existent sur une blockchain. La SEC penche pour le Howey Test, qui déterminera si les NFT sont un titre ou non. Cependant, l’affaire est loin d’être définitive car il pourrait être difficile de justifier en quoi un bien de consommation comme une carte de basket-ball est une valeur mobilière.

New York rejoint le groupe

Aux petites heures de jeudi, la procureure générale de l’État de New York, Letitia James, a poursuivi l’échange de crypto-monnaie CoinEx. Selon le dossier, la bourse a fonctionné en tant que courtier en valeurs mobilières non enregistré. La bourse a été accusée de lister des jetons qualifiés de titres.

Le dossier a noté que,

« CoinEx s’occupe de vendre et d’offrir de vendre des marchandises par le biais de comptes, d’accords ou de contrats à des comptes à New York principalement à des fins d’investissement. Les jetons sont également des titres en vertu de la loi Martin car ils représentent des investissements d’argent dans des entreprises communes avec les bénéfices doivent provenir principalement des efforts des autres. »

De plus, le bureau de Letitia a également afirmé que les jetons de crypto-monnaie comme LUNA, AMP, RLY et LBC relevaient également de la catégorie des titres en vertu de la loi de l’État.

La pression réglementaire augmente

Chaque jour qui passe, l’approche des régulateurs à l’égard de la crypto-monnaie devient de plus en plus stricte, ce qui suscite des inquiétudes sur le marché. Au cours des derniers mois, des régulateurs, dont la SEC, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la Fed, ont pris un élan sur le marché.

La bourse en faillite FTX et son fondateur, Sam Bankman-Fried, font face à des accusations criminelles. De plus, l’échange cryptomonnaie Kraken fait face à une pénalité de 30 millions de dollars et à la fermeture de ses services de jalonnement. Les accusations de fraude auxquelles Terraform Labs et son fondateur, Do Kwon, sont confrontés pour la débâcle de Terra LUNA ainsi que l’avis du puits reçu par Paxos, entraînant une suspension de l’émission de Binance USD (BUSD), en sont tous des exemples.

Ainsi, des suggestions pour resserrer l’approche réglementaire arrivent, comme l’a déclaré la représentante californienne Maxine Waters à Cointelegraph,

« A la CFTC et à la SEC: je ne vais pas m’immiscer dans un désaccord, une aversion, une des approches – vous feriez mieux de vous réunir tous les deux pour que nous puissions gérer la cryptomonnaie », a déclaré Waters. « Je pense qu’il est temps pour le Trésor, les fédéraux, la CFTC, la SEC, nous ferions tous mieux de nous réunir sur la crypto. »

Alors que le président de la SEC, Gary Gensler, n’a pas donné une image claire de ce à quoi s’attendre à l’avenir, il semble certain que la SEC deviendra beaucoup plus sérieuse dans son approche.

