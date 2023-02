Pourquoi le marché de la cryptomonnaie est-il en baisse aujourd’hui ? | Cryptomonnaie

Le marché de la cryptomonnaie est en baisse aujourd’hui, car Bitcoin et les altcoins ont été corrigés après que les minutes du FOMC de la Fed aient fait allusion à de nouvelles hausses des taux d’intérêt si l’inflation élevée persiste.

Le marché de la cryptomonnaie est en baisse aujourd’hui, alors que la volatilité du marché a augmenté et que les investisseurs digèrent les minutes de la Réserve fédérale qui indiquent que les hausses de taux d’intérêt pourraient durer plus longtemps que ne le prévoient la plupart des investisseurs.

Le ralentissement survient après que l’indice des prix à la consommation (IPC) du 14 février a montré une inflation plus élevée que prévu, ainsi qu’une application réglementaire accrue de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

La répression américaine entraîne une augmentation des sorties de crypto

Le principal catalyseur à la baisse de la journée semble être les inquiétudes des investisseurs concernant les mesures d’exécution contre l’industrie de la cryptomonnaie. La récente répression de la SEC contre Paxos et Binance et les échanges centralisés de mesures d’application offrant le jalonnement en tant que service ont été suivis de 32 millions de dollars de sorties d’actifs numériques le 20 février.

La SEC a lancé la récente série de mesures d’exécution en s’attaquant au programme de gains de Kraken le 9 février. programme en tant que service », qui, selon la commission, était qualifié de vente de titres. En plus de l’amende monétaire, Kraken a accepté de cesser de gagner des opérations de programme.

Nexo a également récemment décidé de mettre fin à son programme de staking centralisé. Alors que certains soutiennent que l’interdiction de jalonnement est un autre clou dans le cercueil de la crypto, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a juré de lutter contre l’action si elle était traduite en justice.

Le 13 février, la SEC a publié un avis à Paxos, un émetteur de pièces stables, affirmant que le BUSD est un titre non enregistré. Suite à l’annonce de la SEC, le même jour, les régulateurs de New York ont ​​ordonné à Paxos de cesser d’émettre du BUSD, qui est le troisième plus grand stablecoin du marché de la cryptomonnaie.

Binance a déclaré avoir l’intention de continuer à soutenir le BUSD malgré l’ordre contre Paxos. Les avocats américains pensent que l’argument des titres contre le BUSD est compliqué en raison du profit potentiel des opportunités d’arbitrage, de couverture et de mise.

Alors que certains protocoles de jalonnement décentralisés peuvent bénéficier de la récente mesure d’application, l’environnement réglementaire de la cryptomonnaie n’est toujours pas clair et l’incertitude conduit souvent à la volatilité du marché. Alors que la valeur totale verrouillée (TVL) du marché DeFi a dépassé 50 milliards de dollars le 17 février pour la première fois en 6 mois, la répression des conséquences incertaines pour l’industrie de la cryptomonnaie.

Au cours des dernières années, l’industrie de la crypto-monnaie et les régulateurs ont suivi soit en raison de diverses idées fausses, soit de la méfiance à l’égard du cas d’utilisation réel des actifs numériques. Après l’implosion de FTX, certains pensent que les législateurs américains sont en colère contre l’industrie de la cryptomonnaie. La bataille la plus récente est centrée sur la manière dont les échanges centralisés (CEX) peuvent utiliser les fonds des clients.

Le 13 février, Gary Gensler, le président de la SEC, a émis l’avertissement suivant :

« Si ce domaine a une chance de survie et de succès, ce sont des règles et des lois éprouvées pour protéger le public investisseur. N’ayez pas la main dans la poche du client, en utilisant ses fonds pour votre propre plateforme.

Le manque de clarté et de transparence sur cette question pèse sur la croissance et l’innovation au sein du secteur, et de nombreux analystes estiment que l’intégration des crypto-monnaies ne peut se produire tant qu’un ensemble de lois plus universellement convenues n’est pas promulgué. Le Conseil de stabilité financière (FSB) estime que de nombreuses pièces stables ne respecteront pas la prochaine réglementation onéreuse.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a également appelé à une réglementation plus claire, mais le rythme de ces changements est inconnu. Le 28 janvier, l’administration Biden a publié une feuille de route pour les crypto-monnaies qui suggère d’empêcher les fonds de pension d’investir dans des investissements à haut risque.

Les hausses de taux d’intérêt et l’anticipation d’une économie molle pèsent sur les actifs à risque

Les prix de la cryptomonnaie sont toujours fortement corrélés avec le Dow Jones et le S&P 500. Après que l’impression de l’IPC de janvier ait montré une inflation plus élevée que prévu avec une augmentation de 0,5 %, les minutes du FOMC ont confirmé que la Fed continuera d’augmenter les taux d’intérêt tant qu’elle le jugera nécessaire.

Graphique de l’IPC de janvier. Source : Bureau des statistiques du travail des États-Unis

Ajoutant au sentiment tendre entourant l’inflation, la plupart des grandes banques s’attendent toujours à ce que les États-Unis connaissent une forte récession à un moment donné en 2023.

Selon l’analyse de la banque américaine, de nouvelles hausses des taux d’intérêt sont probables et le sentiment des investisseurs reste faible dans l’économie actuelle :

« L’indice américain des prix à la consommation et l’indice des prix à la production ont tous deux dépassé les attentes en janvier, renforçant l’opinion selon laquelle la Fed continuera de resserrer sa politique monétaire pour ramener l’inflation à son objectif à long terme de 2 %. L’inflation globale de la consommation a augmenté de 0,5 % par rapport à décembre et de 6,4 % l’année dernière. L’inflation sous-jacente à la consommation, hors prix volatils de l’alimentation et de l’énergie, a également dépassé les attentes, augmentant de 0,4 % sur un mois de décembre révisé à la hausse et de 5,6 % par rapport à il y a un an.

Les commerçants enregistrent des bénéfices après les performances exceptionnelles de Bitcoin en janvier

Bitcoin et le marché de la cryptomonnaie ont connu un bon début en 2023, voyant des milliards de pièces USD entrer dans BTC pour générer un sommet de 6 mois de 24 800 $ le 16 février. Même les mineurs de Bitcoin en difficulté ont connu une croissance massive, avec des revenus en hausse de 50% à 23 millions de dollars, signalant une reprise pour l’industrie assiégée.

Bien que Bitcoin ait enregistré le deuxième meilleur mois de janvier jamais enregistré, il est possible que les mesures d’exécution de la SEC et les vents contraires des macro-marchés aient contribué à la correction actuelle des prix de la cryptomonnaie et au bref découplage des actions américaines.

Les données montrent que la volatilité du prix du Bitcoin sur 7 jours le 20 février a atteint son plus haut niveau depuis l’effondrement du FTX.

Volatilité du prix du bitcoin. Source : Recherche arcanique

L’augmentation de la volatilité survient après que les prix de la cryptomonnaie ont surperformé les principaux indices américains. Les principaux investisseurs en cryptomonnaie pensent que davantage de ventes sont à l’horizon et les analystes de Bitcoin poussent les avertissements sur la poursuite de la tendance à la baisse à long terme, car les vents contraires macro continueront d’avoir un impact sur les prix de la cryptomonnaie.

Comparaison des indices Bitcoin, Ether et des principaux indices américains. Source : Recherche arcanique

Dans l’intervalle, l’appétit des investisseurs pour le risque devrait rester modéré, et les traders de crypto potentiels pourraient envisager d’attendre des signes indiquant que l’inflation américaine a atteint un sommet, ou que la Fed signale que des hausses de taux d’intérêt de moindre ampleur sont à prévoir. Une feuille de route plus transparente pour la réglementation de l’industrie de la cryptomonnaie contribuerait également à améliorer le sentiment dans l’ensemble du secteur.

