Les nouvelles règles canadiennes pour les plateformes de crypto trading laissent peu de place aux stablecoins | Cryptomonnaie

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont resserré les exigences d’enregistrement pour les échanges cryptomonnaies pour la deuxième fois, après le désordre observé en 2022.

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié un avis le 22 février décrivant les nouveaux engagements qu’elles attendent des plateformes de négociation d’actifs cryptomonnaies (CTP) cherchant à s’enregistrer au Canada. Les CTP concluront une nouvelle version des engagements de préinscription (PRU), qui sont des documents juridiquement contraignants. Les CTP enregistrés seront contactés par leurs principaux régulateurs au sujet de la conformité aux nouvelles attentes.

Les nouveaux engagements représentent des protections pour les investisseurs à la lumière de la vague d’insolvabilités CTP qui s’est produite en 2022, a écrit le CSA. Les nouveaux engagements touchent à des questions telles que la séparation des actifs, l’effet de levier, la détermination du capital, la transparence et autres. La notice consacre de loin le plus de place à :

« Une interdiction de la part du CTP à l’égard des clients qui achètent ou déposent des actifs cryptomonnaies référencés par la valeur (communément appelés stablecoins) par le biais de contrats cryptomonnaies sans le consentement écrit préalable du CSA. »

L’avis expliquait qu ‘«il est interdit aux CTP de permettre aux clients canadiens de conclure des contrats cryptomonnaies pour acheter et vendre tout actif cryptomonnaie qui est lui-même un titre et / ou un dérivé. […] Le personnel est d’avis que les actifs cryptomonnaies garantis par Fiat répondent généralement à la définition de « sécurité » et/ou répondraient à la définition de « dérivé » dans plusieurs juridictions. » Le CSA « ne s’attendrait pas non plus à donner son consentement » pour d’autres types de stablecoins, tels que les stablecoins algorithmiques.

Néanmoins, des exceptions peuvent être faites par écrit par le CSA. L’avis disait: «Nous reconnaissons que les VRCA peuvent être […] comme rampe d’accès pour déposer des actifs auprès du CTP, pour le commerce d’autres actifs cryptomonnaies, comme réserve de valeur pendant les périodes de volatilité sur les marchés des actifs cryptomonnaies ou pour éviter de convertir leurs actifs cryptomonnaies en monnaie fiduciaire, ou […] comme moyen de paiement. »

Coinsquare, un CTP enregistré au Canada, a répertorié les pièces stables USD Coin parmi ses 40 offres au moment de la rédaction.

La CSA est une organisation faîtière des organismes de réglementation provinciaux canadiens. Son avis du 22 février était la deuxième mise à jour d’un document introduit en août.

