Prédiction de prix Uniswap : au revoir le marché haussier ? | Cryptomonnaie

Le prix d’Uniwap a chuté de 7 % en deux jours après avoir trouvé une résistance proche de 7,50 $.

UNI pourrait être au début d’une baisse de 20 % ciblant 5,20 $.

L’invalidation de la thèse baissière proviendrait d’un dépassement supérieur à 7,30 $.

Le prix Uniswap montre un changement soudain de comportement du marché, conduisant probablement à un fort mouvement vers le sud. Les traders doivent faire la course et réfléchir à la manière de gérer leur risque tout en s’engageant dans une tendance baissière non confirmée.

Le prix d’Uniswap fait allusion à un renversement baissier

Le prix Uniswap a baissé de 7% au cours des deux derniers jours. La baisse survient après une deuxième tentative infructueuse de franchir la zone de résistance de 7,50 $. Ce niveau a été un obstacle important pour UNI dans le passé, et le fait de ne pas le dépasser à nouveau suggère un manque de pression d’achat à des niveaux plus élevés.

Le prix Uniswap est actuellement mis aux enchères à 6,75 $. Les traders ont produit une poussée, reconquérant l’exponentielle sur 8 jours (EMA) et les moyennes mobiles simples sur 21 jours (SMA) en moins de 24 heures. La cassure est un signal fort qu’un véritable retournement du marché se profile à l’horizon.

L’indice de force relative (RSI) est un indicateur utilisé pour évaluer la force sous-jacente des acteurs du marché en comparant et en contrastant les points de swing précédents. Le 4 février, le RSI a montré un pic à 65 lorsque le prix UNI a établi la clôture quotidienne à 7,20 $. Le récent point de basculement à 7,30 $ le 20 février n’a fait passer le RSI qu’au niveau 60. C’est ce qu’on appelle une divergence baissière et c’est un endroit idéal pour que les traders exercent une pression.

La récente évolution des prix et les signaux RSI suggèrent qu’UNI pourrait subir une pression à la baisse supplémentaire à court terme. L’échec d’Uniswap à clôturer au-dessus du haut de la fourchette entraînera probablement un retour de l’autre côté de la fourchette près de 6,20 $. Si la zone de support de 6,20 $ ne tient pas, le prochain niveau attendu de la zone d’approvisionnement sera proche de la zone de 5,20 $, ce qui entraînera une baisse de 20 % par rapport au prix actuel d’Uniswap.

Graphique UNI/USDT sur 1 jour

Une cassure au-dessus du récent plus haut divergent à 7,30 $ serait nécessaire pour invalider la thèse baissière. Si ce niveau est dépassé, Uniswap devrait remonter vers 10 $, ce qui entraînerait une augmentation de 46 % par rapport à la valeur marchande actuelle d’UNI.

