Évaluer les chances d’un recul du prix du Bitcoin en raison des minutes du FOMC | Cryptomonnaie

Suite à une augmentation plus lente des taux par la Fed le 1er février, les attentes sont devenues plus bellicistes à la suite d’un excellent rapport sur l’emploi et de chiffres d’inflation plus élevés que prévu.

Un virage belliciste de la Réserve fédérale pourrait peser sur les prix du Bitcoin et des autres cryptos.

Les analystes de la cryptomonnaie suggèrent que Bitcoin et d’autres crypto-monnaies pourraient plonger avant de poursuivre leur tendance haussière.

Le Federal Open Market Committee (FOMC) a ralenti le rythme des hausses de taux à 25 points de base (bps) lors de sa dernière réunion du 1er février, ce qui a entraîné des attentes d’une teneur accommodante de la part de la Réserve fédérale. Cependant, les publications de données ultérieures ont entraîné un changement de ton attendu vers le bellicisme une fois de plus.

L’importance des procès-verbaux des réunions du FOMC

Après la hausse de 25 points de base lors de la réunion du 31 janvier au 1er février, la Réserve fédérale semblait être sur la voie d’une augmentation égale pour porter sa fourchette cible à 4,50 %-4,75 % d’ici mars. Au moment de la hausse des taux d’intérêt, la Réserve fédérale a déclaré,

« Le Comité prévoit que des augmentations continues de la fourchette cible seront appropriées afin d’atteindre une position de politique monétaire suffisamment restrictive pour ramener l’inflation à 2% au fil du temps. »

Cependant, le FOMC a noté que les augmentations futures de la fourchette cible seraient déterminées en fonction du resserrement de la politique monétaire et de ses effets sur l’inflation. Le procès-verbal de la réunion du FOMC pourrait fournir plus de clarté sur la position du Comité et ce qui pourrait suivre.

Cependant, après la publication des Nonfarm Payrolls (NFP) en janvier, les attentes bellicistes sont revenues sur les marchés. En hausse de 517 000 contre 185 000 du consensus du marché, les données NFP ont changé la voix du marché, rendant ainsi les prochaines minutes du FOMC plutôt dépassées. Commentant la même chose, l’analyste de Netcost-Security, Eren Sengezer a déclaré,

« Le procès-verbal de la première réunion politique du FOMC est très probablement dépassé car il a eu lieu avant l’impressionnant rapport sur l’emploi de janvier et les chiffres de l’inflation plus forts que prévu, qui ont intensifié les paris bellicistes de la Fed. »

Eren a ajouté,

« Néanmoins, deux non-votants du FOMC, la présidente de la Fed de Cleveland Loretta Mester et le président de la Fed de St. Louis James Bullard, ont tous deux déclaré la semaine dernière qu’ils avaient plaidé pour une hausse de 50 points de base lors de la dernière réunion. Au cas où la publication révélerait qu’il y avait une discussion sérieuse sur la possibilité de revenir à des hausses de taux plus importantes, les actifs sensibles au risque devraient subir une pression baissière renouvelée. »

Comment Bitcoin et d’autres cryptos pourraient-ils être affectés

Alors que les signaux de marché plus larges ont basculé entre haussiers et baissiers, aucune direction unique ne peut être suggérée pour le moment. Cependant, si les minutes du FOMC révèlent l’examen d’une hausse plus importante des taux d’intérêt, les analystes s’attendent à une baisse du prix du Bitcoin.

L’analyste en cryptomonnaie Michael van de Poppe a suggéré que le prix du Bitcoin pourrait baisser pour tester la fourchette de 22 500 $ et 23 300 $. S’attendant à une semaine de consolidation, a déclaré van de Poppe,

« Les marchés se corrigent, ce qui est formidable pour les personnes qui recherchent des points d’entrée… [Bitcoin] pourrait descendre un peu plus d’ici avant que nous ne fassions demi-tour. »



Graphique BTC/USDT sur 6 heures

Au moment de la rédaction de cet article, BTC se négocie à 23 647 $, subissant une baisse de 3,23 % sur la journée, se rapprochant du niveau de support de 23 200 $.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :