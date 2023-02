Le prix du Shiba Inu se rapproche du support où les traders peuvent réaliser une hausse de 25% du SHIB | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu recule alors que les marchés boursiers et les actifs à risque s’effondrent.

SHIB rebondit sur une importante ligne de tendance présente depuis décembre.

Attendez-vous à ce que le support entre en jeu et pousse les prix à la hausse avec un test à 0,00001600 $ dû.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) a chuté de plus de 4 % depuis mardi, les commerçants s’inquiétant d’un plateau potentiel et d’une hausse de l’inflation dans le monde. À côté de cela, les marchés réagissent à une nouvelle série de licenciements de la part de quelques grandes entreprises américaines, et davantage de bénéfices sont touchés. Bien que le sentiment puisse sembler négatif, les développements actuels prouveront pourquoi SHIB pourrait rebondir de 25% dans les prochains jours.

Le prix Shiba Inu vend la rumeur maintenant et achète le fait plus tard

Le prix du Shiba Inu voit les commerçants opportunistes se diriger vers la sortie et encaisser leurs bénéfices après une autre forte reprise depuis début février. Une grande ligne dans le sable pour le rallye depuis janvier vient de la ligne de tendance ascendante orange, qui est très pertinente dans ce rallye. SHIB a chuté plus bas avant de rebondir plus haut sur cette ligne de tendance.

Les traders SHIB verront de l’argent plus intelligent entrer dans la ligne de tendance ascendante orange avec une projection à plus long terme du moment de sortir. Cela rend chaque rebond dans SHIB plus réussi et pourrait provoquer une explosion massive à la hausse dans un proche avenir. Une fois que le rebond dépasse 0,00001400 $, la route est pavée pour 0,00001600 $ avec un gain de 25 %.

Graphique journalier SHIB/USD

Une cassure ferme de la ligne de tendance ascendante orange indiquerait un danger clair et présent que le rallye complet puisse se dérouler. N’importe quel catalyseur de type géopolitique, données ou banque centrale pourrait faire l’affaire. Heureusement, près de 0,00001100 $, la moyenne mobile simple sur 200 jours s’aligne sur le pivot mensuel pour maintenir les pertes à environ 13 %.

