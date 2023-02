Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : les marchés de la crypto dans les limbes sans les indices perceptibles de BTC | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin fait face à un rejet à 25 200 $, ce qui est la confluence de plusieurs niveaux de résistance.

Le prix Ethereum suit les perspectives à court terme de la grande crypto et a glissé de 4,00 % au cours des dernières 24 heures.

Le prix Ripple fait face à une vente massive après avoir tenté de surmonter l’obstacle de 0,400 $.

Le prix du bitcoin montre un manque d’élan haussier à l’approche d’une confluence clé qui prédomine sur plusieurs périodes. L’influence de BTC est clairement visible sur Ethereum, Ripple et d’autres altcoins, qui sont dans les limbes.

Le prix du Bitcoin va dans l’autre sens

La consolidation des prix du Bitcoin sous la forme d’un triangle ascendant s’est terminée lorsque BTC a franchi la base du triangle le 21 février. Depuis lors, BTC a perdu 1,50 % et n’a pas encore officialisé le deuxième chandelier de quatre heures juste en dessous.

Si cette tendance se poursuit, et ce sera très probablement le cas, le prix du Bitcoin pourrait revoir le niveau de support quotidien à environ 22 800 $. Si les vendeurs continuent d’avoir leur chemin malgré ce retracement, BTC pourrait revoir le niveau de confluence du support de douze heures et de quatre heures à environ 21 000 $.

Graphique BTC/USD sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix du Bitcoin transforme l’obstacle de 25 200 $ en un niveau de support sur des périodes plus longues, comme le quotidien ou l’hebdomadaire, cela invalidera la thèse baissière. Un tel développement pourrait déclencher une augmentation de l’activité d’achat et propulser BTC à 30 000 $ ou plus.

Le prix Ethereum ne parvient pas à suivre

Le prix de l’Ethereum a montré un fanion haussier jusqu’au 20 février. Mais la pression de vente du 21 février a invalidé cette thèse car l’ETH a produit un chandelier de quatre heures proche du fanion.

En raison du flux de commandes en cours, qui est largement baissier, les choses sont sur la clôture pour l’ETH car il fait de l’ombre à la BTC. En raison de la présence d’inefficacités à la baisse, les investisseurs doivent s’attendre à ce que le prix d’Ethereum baisse jusqu’à 1 554 $ dans les prochains jours.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

Bien que les perspectives baissières du prix d’Ethereum aient du sens, une augmentation soudaine de la pression d’achat qui produirait un plus haut au-dessus de 1 750 $ invaliderait la thèse baissière. Dans un tel cas, l’ETH pourrait tenter une tendance haussière pour marquer le niveau psychologique de 2 000 $.

Le prix de l’ondulation tente de s’échapper, mais échoue à nouveau

Le prix d’ondulation a produit un chandelier quotidien décisif près du niveau de support de 0,400 $ le 5 février. Ce mouvement a renversé la barrière en un niveau de résistance et les traders XRP ont du mal depuis.

La tentative la plus récente pour renverser cet obstacle a eu lieu le 20 février, qui s’est soldée par un échec. En conséquence, le prix du XRP a chuté de 3,59 % depuis l’ouverture du chandelier quotidien d’hier. À l’avenir, le prix Ripple pourrait revoir le niveau de support de 0,367 $ si les vendeurs continuent de fonctionner librement.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

Indépendamment des perspectives baissières, le prix Ripple doit renverser l’obstacle de 0,400 $ pour invalider ces perspectives pessimistes. En cas de succès, le prix XRP pourrait alors cibler les obstacles de 0,448 $ et 0,512 $.

