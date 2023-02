Le prix de Solana doit plonger plus profondément avant de pouvoir accumuler du SOL en toute sécurité | Cryptomonnaie

Le prix de Solana imprime un mouvement de piqué mercredi lors de la séance de négociation européenne.

SOL voit les traders plonger pour un support qui reste inférieur de 15 %.

Attendez-vous à ce que la tendance haussière reste intacte, car ce refroidissement est parfait pour que les traders se chargent de jetons SOL.

Le prix de Solana (SOL) a amené les commerçants à prendre leurs bénéfices et à courir vers la porte après que SOL n’a pas réussi à casser et à rester au-dessus de 26 $ lundi et mardi. La correction qui se déroule actuellement est une bonne chose à plus long terme, car les haussiers voudront faire partie de l’évolution des prix avec une décote. Attendez-vous à une autre baisse d’environ 15% vers un support vital avant que le prix de Solana n’entre dans la prochaine phase de son rallye, qui pourrait voir 48 $ être testés dans quelques mois.

La purge des prix de Solana est un bon élément pour la tendance à plus long terme

Le prix de Solana purge son action de prix des haussiers à court terme scalpant la devise alternative pour des gains à court terme. La preuve en est que ces mêmes traders ont rapidement quitté leurs positions à 26 $ lundi et mardi. La correction ramènera le prix de Solana à des niveaux plus modérés. Cela incitera les investisseurs à acheter l’action des prix à prix réduit.

SOL trouvera un support entre 20 $ et 18,66 $, avec plusieurs éléments présents pour fournir un support. L’indice de force relative (RSI) aurait également un peu d’espace pour plonger davantage et offrirait un meilleur potentiel de hausse pour les commerçants attendant la zone de support. Une fois que la Fed aura calmé les marchés et rassuré tout ce que l’inflation continuera de baisser, une explosion des achats se produira dans l’ensemble des crypto-monnaies, le SOL franchissant d’abord 26 $ et étant sur une trajectoire abrupte vers 48 $ d’ici avril.

Graphique journalier SOL/USD

Les marchés sont actuellement tiraillés entre deux scénarios possibles, dont l’un tient une approche catalytique et supporte une grande récession mondiale. Cela se produirait lorsque l’inflation augmenterait à nouveau à l’échelle mondiale et que les problèmes de chaîne d’approvisionnement reviendraient en tête de liste des préoccupations. Si tel est le cas, attendez-vous à ce que l’extrémité inférieure de la zone de support à 18 $ ne tienne pas et déclenche une autre jambe plus bas vers 10 $.

