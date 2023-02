Pourquoi les commerçants doivent être conscients de ChatGPT, les jetons d’escroquerie inspirés de Bing AI Chat sur la chaîne BNB de Binance | Cryptomonnaie

Selon les experts, les jetons qui se greffent sur ChatGPT et Bing AI Chat sont probablement des schémas de « pompage et de vidage » et des escroqueries.

La plupart des jetons d’IA qui ont connu un rassemblement massif au cours de la semaine dernière ont été répertoriés sur des bourses décentralisées et des plates-formes de cryptage moins connues.

Des escroqueries et des jetons «pump and dump» utilisant le nom ChatGPT et Bing ont fait leur apparition sur la chaîne BNB, Ethereum et Arbitrum.

Une multitude de jetons qui se greffent sur des projets populaires d’intelligence artificielle (IA) comme ChatGPT et Bing AI Chat ont envahi la chaîne BNB. Les enquêteurs de PeckShield ont identifié des dizaines de jetons BingChatGPT nouvellement créés et les experts pensent qu’il s’agit d’escroqueries « pompage et vidage ». Les jetons de deux projets sur le radar de PeckShield ont déjà chuté de 99 %.

Lisez aussi: Pourquoi le récit de la crypto Chine n’est pas haussier pour les prix du Bitcoin et de l’Ethereum

Des dizaines de jetons d’escroquerie émergent avec le nom Bing AI Chat et ChatGPT

PeckShieldAlert a détecté des dizaines de jetons d’escroquerie nouvellement créés qui tirent leur nom de chatbots d’intelligence artificielle populaires comme Bing Chat et ChatGPT. Les jetons que les experts de PeckShield suivent semblent être des pots de miel et deux d’entre eux ont connu une forte baisse de 99 % de leurs prix.

Un pot de miel est un type d’escroquerie cryptomonnaie dans laquelle les escrocs promettent aux utilisateurs qu’ils recevront des fonds supplémentaires s’ils transfèrent une somme initiale, pour ne plus jamais revoir leur argent.

Projets sur le radar de PeckShield

La plupart des projets répertoriés ci-dessus sont hébergés sur la chaîne BNB et Ethereum de Binance. Les experts de la société de sécurité blockchain ont identifié 170 autres projets utilisant le nom ChatGPT et la chaîne BNB comme le protocole le plus courant sur lequel les jetons ont été émis.

La société a identifié des déployeurs qui ont créé des dizaines de jetons avec un schéma de pompage et de vidage. Depuis que le récit de l’IA a pris de l’ampleur, il a déclenché un rassemblement de jetons de projets comme Singularity.Net et Fetch.AI. Dans le même temps, plusieurs escroqueries utilisant des noms de chatbot populaires ont vu le jour, les jetons perdant toute leur valeur en peu de temps.

Bien qu’aucun projet ou jeton crypto officiel n’ait été annoncé dans le cadre des plans de Microsoft pour Bing, l’écosystème crypto est truffé de jetons frauduleux inspirés du nom « Bing ».

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :