La mise à niveau d’Ethereum Shapella obtient une nouvelle date, ouvrant la voie à la suppression de l’ETH | Cryptomonnaie

Le développeur principal d’Ethereum, Tim Beiko, a annoncé que la mise à niveau de Shapella (Shanghai/Capella) est prévue pour le 28 février. La mise à niveau du réseau Shapella sera activée sur le réseau Sepolia à l’époque 56832.

Shanghai et Capella sont les noms du prochain hard fork Ethereum. Shanghai est le nom du fork côté client d’exécution, et Capella est le nom de la mise à niveau côté client de la couche consensus.

Certaines des modifications clés des propositions d’amélioration d’Ethereum (EIP) sur la couche d’exécution incluent les retraits push de la chaîne Warm Coinbase et Beacon. Les retraits push laisseront la place aux retraits validateurs de la chaîne beacon vers l’EVM via un nouveau type d’opération « au niveau du système ». D’autre part, WARM Coinbase pourrait changer la donne en réduisant les frais de réseau pour certains des principaux participants au réseau appelés constructeurs.

Coinbase est ici le nom du logiciel que les constructeurs utilisent pour recevoir de nouveaux jetons sur le réseau. Chaque nouvelle transaction sur la plate-forme doit interagir plusieurs fois avec le logiciel Coinbase. La première interaction coûte plus cher car le logiciel doit « réchauffer », puis les frais diminuent à mesure que les interactions augmentent. Cependant, avec l’introduction de l’EIP-3651, le logiciel Coinbase restera chaud pour commencer, nécessitant ainsi des frais de gaz inférieurs pour y accéder.

Les changements majeurs apportés à la couche de consensus incluent des retraits complets et partiels pour les validateurs et les accumulateurs historiques d’état et de bloc indépendants, remplaçant les racines historiques singulières d’origine.

Un retrait partiel indique que les validateurs peuvent retirer des récompenses Ether ETH de 1 642 $ au-delà de 32 Ether et continuer à valider. Au cas où ils voudraient un retrait complet, les validateurs peuvent sortir complètement et prendre les 32 Ether et récompenses et arrêter de faire le travail.

La mise à jour à venir permettrait aux validateurs de retirer leur Ether jalonné (ETH) de la chaîne Beacon vers la couche d’exécution. De plus, la mise à niveau apporterait des modifications à la couche d’exécution et à la couche de consensus en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, ce qui en ferait une mise à niveau clé après The Merge.

Les intervenants et les non-intervenants qui exploitent des nœuds doivent cependant mettre à niveau leurs nœuds vers les versions les plus récentes du client Ethereum afin de profiter de la mise à niveau de Sepolia. Après le déploiement de la mise à niveau de Sepolia, la prochaine étape serait la publication de la mise à niveau de Shanghai sur le réseau de test Ethereum Goerli, qui devrait commencer en mars.

