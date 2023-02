S’agit-il d’une opportunité « d’acheter la baisse » pour les jetons de jeu ApeCoin, Axie Infinity, SAND et FLOKI ? | Cryptomonnaie

ApeCoin, Axie Infinity, SAND et FLOKI se classent parmi les jetons de jeu qui ont dominé l’activité de la blockchain de 50 % en janvier 2023.

Un rapport de DappRadar a révélé qu’au cours du premier mois de 2023, les jeux de blockchain ont connu un énorme pic de popularité.

Les prix APE, AXS, SAND et FLOKI ont baissé depuis le 21 février, offrant aux traders la possibilité d’acheter la baisse.

Le jeu blockchain représentait la moitié de toute l’activité des applications décentralisées en janvier 2023. Un nouveau rapport de DappRadar a révélé que le début de 2023 est haussier pour les jetons de jeu comme Axie Infinity (AXS), ApeCoin (APE), The Sandbox (SAND) et FLOKI .

Les jetons de jeu cryptomonnaies Axie Infinity, ApeCoin, SAND et FLOKI présentent l’opportunité « d’acheter la trempette »

Le jeu Blockchain a gagné en popularité depuis le début de 2023. La plate-forme de renseignement DeFi DappRadar a publié un rapport le 21 février 2023, décrivant le pic de l’activité de jeu en chaîne.

Les utilisateurs quotidiens sur les jeux blockchain ont grimpé à 858 621, ce qui représente 48 % de l’activité Dapp de janvier.

Portefeuilles actifs uniques dans l’industrie

La capitalisation boursière des meilleurs jetons de jeu a grimpé de 122 % en moyenne avec GALA en tête avec une capitalisation boursière de 384 millions de dollars. Le volume des échanges de jetons de jeu comme AXS a grimpé de 71 %.

Qu’est-ce qui est à l’origine de la montée en flèche d’AXS, APE, SAND et FLOKI ?

Le prix d’Axie Infinity est passé de 6,04 $ à 10,43 $ depuis début janvier 2023. La montée en flèche de la popularité d’AXS a été motivée par l’introduction d’un nouveau concept appelé «Eras». La deuxième saison du jeu a présenté aux joueurs «l’ère finale» et les détenteurs d’AXS sont devenus optimistes en réponse à la mise à jour.

Saison 2 de @AxieInfinity a introduit un nouveau concept appelé « Eras ». Maintenant que nous sommes entrés dans « l’ère finale », voyons comment le marché a réagi à ces changements d’équilibre. Spoiler Alert : Il n’y a plus de ventes équilibrées au niveau des prix ! – VicTree (@ Smartalecc5) 10 février 2023

Le prix AXS a généré des gains de 72% depuis le début de l’année et la poussée du jeu blockchain a agi comme un catalyseur pour le jeton. AXS a plongé par rapport à son sommet local de 13,66 $ le 23 janvier, depuis lors, le jeton de jeu a entamé une tendance à la baisse à court terme. Avec le récit du jeu qui prend de l’ampleur, AXS a présenté aux traders une opportunité « d’acheter le creux ».

Les jetons de jeu Metaverse ApeCoin et SAND ont offert aux détenteurs près de 5% de gains au cours de la semaine dernière. APE et SAND ont de la place pour grimper plus haut après la récente correction des prix des jetons de jeu blockchain.

D’autres catalyseurs haussiers sont la montée en popularité d’ApeCoin en raison du battage médiatique entourant l’écosystème Yuga Labs et de nouveaux partenariats pour Sandbox en Arabie saoudite. En conclusion, la montée en flèche des meilleurs jetons de jeu est un signe très positif pour l’industrie. Le battage médiatique entourant les jeux de blockchain et les projets de métaverse a augmenté en 2023, offrant aux commerçants la possibilité d’acheter la baisse.



