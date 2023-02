Un autre crash Crypto est-il à venir ? Que réserve Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et TMS Network (TMSN) ? | Cryptomonnaie

Ces dernières années, l’espace crypto a lutté contre la volatilité, l’imprévisibilité et les plantages. Pendant des mois, les crypto-monnaies ont connu des hauts exaltants et des bas déchirants, et la récente flambée a laissé les investisseurs Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) se demander ce qui les attend. D’autre part, TMS Network (TMSN) a fait une solide introduction à l’espace, avec un cas d’utilisation innovant qui attire rapidement l’attention du grand public. Le projet est en prévente, et son impact potentiel pour améliorer significativement le trading continue d’étonner tout le monde. Lisez la suite pour en savoir plus sur ce que l’avenir peut réserver à ces actifs numériques.

Le prix du Bitcoin (BTC) évolue latéralement, les investisseurs se méfient des données macroéconomiques

Le marché de la cryptomonnaie est en baisse car il attend des données macroéconomiques cruciales. Depuis quelques jours, il y a eu une rumeur selon laquelle le rapport de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour le taux d’inflation augmentera. Cependant, la récente répression de la SEC américaine sur les activités de cryptomonnaie pousse le prix de Bitcoin (BTC) à la baisse alors qu’il continue de flirter avec des creux de 3 semaines.

Au début de 2023, Bitcoin (BTC) et l’ensemble du marché de la cryptomonnaie ont reçu une solide longueur d’avance alors que Bitcoin (BTC) a gagné plus de 10 000 $ par rapport à ses creux de décembre. En chaîne, les activités augmentent, avec de nouveaux cas d’utilisation innovants pour Bitcoin (BTC). Cependant, l’inquiétude croissante suscitée par les données macroéconomiques négatives et les mesures d’exécution contre Paxos et Binance n’a pas été bien accueillie par les investisseurs.

Les incertitudes et la volatilité qui en résulte effacent déjà les gains de Bitcoin (BTC) en 2023. Actuellement, la pièce se négocie en dessous de 24 000 $ alors que YTD chute en dessous de 45 %.

Ethereum (ETH) s’installe au-dessus de 1600 $ alors que de nouvelles mises à niveau arrivent

Le marché de la crypto-monnaie est plus imprévisible que jamais, avec des rebondissements qui laissent les investisseurs et les commerçants nerveux. Bien qu’il soit de notoriété publique qu’Ethereum (ETH) suit lorsque Bitcoin (BTC) se déplace, la chaîne Ethereum (ETH) s’est accélérée dans le développement.

Au premier plan de la récente mise à niveau d’Ethereum (ETH) se trouve la fusion de la preuve de travail à l’algorithme de consensus de preuve de participation. Cela réduit les frais exorbitants des mineurs, réduit la consommation d’énergie et ouvre la voie à davantage de dApps pour entrer dans sa chaîne. Le prochain Shanghai Hard Fork prévu pour mai contribuera également à améliorer les récompenses pour les parieurs sur Ethereum (ETH).

TMS Network (TMSN) excelle en prévente

TMS Network (TMSN) qui a pris d’assaut le marché de la cryptomonnaie ces derniers jours a suscité des discussions animées. Bien qu’elle soit en prévente précoce, la plateforme s’est fermement établie comme une force perturbatrice, conçue pour révolutionner le commerce avec ses outils et fonctionnalités de pointe. En raison de son importance, le jeton TMS Network (TMSN) devrait augmenter considérablement en valeur. Cependant, comment TMS Network (TMSN) réalise-t-il toutes ces statistiques impressionnantes ?

Essentiellement, TMS Network (TMSN) est une plate-forme d’échange et de négociation décentralisée révolutionnaire. Prendre des décisions éclairées au milieu des incertitudes qui affligent le marché de la cryptomonnaie a toujours été écrasant, mais TMS Network (TMSN) a l’intention de le rendre plus facile, transparent et beaucoup plus rapide, avec sa plateforme de trading polyvalente tout-en-un.

TMS Network (TMSN) deviendra une plate-forme unique pour les besoins de chaque commerçant. En plus de la crypto-monnaie, TMS Network (TMSN) offre un support pour le Forex, les CFD, les ETF et les actions. Parce qu’il est décentralisé, chaque utilisateur du réseau TMS (TMSN) peut avoir un accès juste, équitable et gratuit pour diversifier ses investissements, le tout à partir d’un seul tableau de bord intuitif et facile à utiliser.

Il existe un cryptage haut de gamme pour que les commerçants se sentent en sécurité dans la connaissance de sa sécurité, et la transparence ouverte indique qu’il n’y a pas de surprises cachées sur toute la ligne. De plus, sa gamme d’outils de trading et d’API robustes et conformes aux normes de l’industrie est à couper le souffle. L’utilisation de TMS Network (TMSN) permet à quiconque d’accéder aux logiciels et robots de trading les plus étonnants, aux terminaux de trading, aux outils d’analyse et de création de graphiques, aux indicateurs, aux données de prix en temps réel et aux métriques en chaîne.

L’accent mis par TMS Network (TMSN) sur la création d’un environnement commercial dynamique a suscité l’intérêt de tous. Même les analystes sont impressionnés par les capacités de TMS Network (TMSN) et ils prédisent que son jeton de prévente pourrait être multiplié par 1000 au lancement.

