Pourquoi le récit de la crypto Chine n’est pas optimiste pour les prix du Bitcoin et de l’Ethereum | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a du mal à dépasser le niveau de 25 000 dollars, tandis que les acteurs du marché s’attendent à ce que le « récit chinois » agisse comme un catalyseur haussier.

La dernière position de Hong Kong sur la légalisation et le commerce des crypto-monnaies n’inclut pas la participation des détaillants, cela pourrait atténuer le sentiment des commerçants.

Les prix du BTC et de l’ETH ont du mal à se redresser, en attendant un catalyseur, tandis que les pièces chinoises et les jetons d’échange se redressent.

Les prix du Bitcoin et de l’Ethereum ont plongé depuis le 21 février, mais les experts pensent que le « récit de la crypto Chine », émergeant de l’attitude libérale de Hong Kong envers les entreprises et le commerce de la crypto-monnaie, pourrait venir à la rescousse.

Un défaut de la thèse haussière, cependant, est que les portes restent fermées pour les commerçants de détail à Hong Kong, alors que l’accès existe déjà pour les investisseurs institutionnels via de grandes bourses comme OKX, Binance et leurs bureaux Over-The-Counter (OTC).

Cependant, la tendance haussière de la reprise à court terme étant toujours intacte d’un point de vue technique, les deux plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière doivent attendre un catalyseur haussier alternatif pour poursuivre leur reprise.

Lisez aussi: Voici pourquoi les pièces chinoises Filecoin, NEO, Conflux, VeChain rapportent des gains massifs

Dans quelle mesure le récit crypto-chinois de Hong Kong est-il optimiste avec les investisseurs de détail hors de l’équation?

Le 20 février 2023, la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a lancé un processus de consultation pour l’octroi de licences aux échanges de crypto-monnaie afin de servir les investisseurs de détail, mais cela risque d’être un long processus.

La SFC travaille déjà depuis plusieurs années sur un plan de concertation des investisseurs professionnels, donc les portes seront ouvertes aux institutionnels et non aux particuliers en juin 2023.

Les régulateurs travaillent sur une liste de « jetons approuvés » et de « profilage des risques ». Cela implique que même après l’ouverture des portes pour les commerçants institutionnels de crypto et les fournisseurs de services de crypto-monnaie, Hong Kong sera très probablement un jardin clos d’actifs virtuels.

Avec la participation des détaillants hors de l’équation, il reste à voir comment un déploiement de services de cryptomonnaie à Hong Kong sera haussier pour les actifs à court terme.

Les commerçants de détail à Hong Kong ont accédé à des actifs cryptomonnaies sur des bourses sans licence et un accès à des plates-formes sous licence marquerait une grande avancée dans les efforts visant à attirer des entreprises de cryptomonnaie dans la région administrative spéciale.

Singapour a fait des progrès et a autorisé la participation des détaillants à la cryptomonnaie, mais le marché était en proie à plusieurs controverses cryptomonnaies très médiatisées, notamment l’effondrement l’année dernière du stablecoin algorithmique adossé au dollar américain TerraUSD.

Voici pourquoi il est difficile d’être optimiste sur le récit de la « nouvelle-ancienne » Chine

Le « récit crypto-chinois » n’est pas nouveau ; il a gagné en popularité avec l’évolution de la position de Hong Kong sur la cryptomonnaie et le lancement d’un nouveau cadre de licence pour les actifs numériques en décembre 2022.

Le récit a alimenté un sentiment haussier parmi les commerçants sur les « pièces chinoises » comme Conflux (CFX), NEO et Filecoin (FIL) qui ont généré des gains à deux chiffres au cours de la semaine dernière. La plupart des jetons qui se sont ralliés précédemment ont connu une forte correction.

Fait intéressant, selon Gareth Soloway, stratège en chef du marché chez Verified Investing, le récit de la Chine continue d’attirer de nouveaux investisseurs vers Bitcoin.

Bien que cela puisse sembler haussier à court terme en termes d’adoption du BTC par les commerçants, la série d' »interdictions de crypto » de la Chine a influencé négativement l’actif au cours de la dernière décennie.

L’interdiction de la cryptomonnaie en Chine en 2021 a été la plus sévère de son histoire, elle n’a pas été un choc. De nombreux commerçants de crypto de longue date avaient perdu le compte du nombre de fois où la Chine avait « interdit le Bitcoin ».

2013 : L’adoption du BTC se développe, la Chine impose la première interdiction de la crypto

Bien que Bitcoin ait été disponible en 2009, ce n’est qu’en 2011 que BTC a gagné en popularité en Chine. BTC est devenu si répandu en Chine que de nombreuses entreprises ont commencé à l’accepter comme moyen de paiement et Baidu, le plus grand moteur de recherche de Chine, a annoncé qu’il accueillait les paiements BTC.

La Banque populaire de Chine (PBC) a publié de nouvelles règles concernant les transactions cryptomonnaies dans les institutions financières, selon lesquelles les banques chinoises ne pourraient plus détenir ou effectuer des transactions dans des monnaies virtuelles comme BTC.

Il s’agissait de la première interdiction de BTC et cela n’a pas rendu illégal pour les commerçants de détail de détenir ou d’échanger de la crypto.

2017 : La Chine interdit les offres initiales de pièces

Au cours du marché haussier de la cryptomonnaie de 2017, les autorités chinoises ont augmenté les sanctions sur le commerce de la cryptomonnaie. Cependant, au lieu d’interdire l’exploitation minière ou le commerce de BTC, la Chine a interdit les ICO.

Suite à la publication de blockchains de contrats intelligents comme Ethereum (ETH) et à la spéculation accrue au cours du marché haussier de 2017, les échanges d’ICO ont considérablement augmenté.

Pour mettre un terme à l’engouement pour les ICO, la Chine a interdit toutes les plateformes proposant des ICO.

2021 : la Chine interdit l’exploitation minière de BTC (2019, entrée en vigueur en 2021)

La Chine a envisagé d’interdire l’exploitation minière de Bitcoin en 2019, mais en 2021, les autorités ont imposé de sévères restrictions à ce secteur.

Le prix du bitcoin a plongé de 55 000 $ à 30 000 $ dans les mois qui ont suivi l’interdiction, et les mineurs ont fermé leurs opérations ou se sont déplacés vers l’ouest.

En 2021, il est devenu illégal pour les résidents d’envoyer des cryptos et pour les entreprises et les banques d’accepter des pièces comme Bitcoin et Ethereum.

Prix ​​BTC après la répression de la crypto en Chine

La Chine, sous le président Xi Jinping, a interdit les crypto-monnaies et a avancé avec la devise « Blockchain, pas Bitcoin » en 2021.

Utiliser le boom de la cryptomonnaie en Chine comme catalyseur est encore loin

La crypto est largement disponible en Chine et les actifs virtuels ne manquent pas en ce qui concerne les paiements nationaux.

Les grands échanges de crypto comme OKX et Binance offrent des marchés de crypto OTC actifs pour USDT, Ether, Bitcoin et d’autres cryptos majeurs. Le paiement est effectué via des services tels que WeChat ou un virement bancaire national. Les acteurs du marché qui veulent participer à la crypto l’ont déjà en Chine. Dans le même temps, le projet de Hong Kong d’ouvrir la cryptomonnaie au détail est loin d’être terminé. Il est peu probable que le récit de la Chine rebaptisé comme un nouveau phénomène catalyse les prix du BTC et de l’ETH.

Une autre répression de Pékin pourrait fermer le cercueil avec une interdiction générale de tous les services « OTC », empêchant l’accès des commerçants de détail en Chine.

Il est donc peu probable que le «récit crypto Chine», ou les mesures prises par Hong Kong pour légaliser la crypto et autoriser le commerce pour les investisseurs institutionnels, inaugurent la prochaine course haussière de la BTC.

Il est cependant possible que d’autres catalyseurs haussiers émergent pour Bitcoin et Ethereum, qui restent dans une tendance technique haussière à court terme, qui devrait continuer à augmenter.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :