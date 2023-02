Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : un marché de surfeurs de tendances | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin est en hausse de 6,5% sur la journée mais montre une force haussière sous-jacente.

Le prix d’Ethereum a peut-être imprimé un sommet du marché provisoire et pourrait baisser jusqu’à 25 % à court terme.

Le prix XRP fait allusion à un mouvement à venir vers 0,44 $.

Le marché de la cryptomonnaie connaît une résistance considérable aux niveaux de prix actuels. Bien que le scepticisme se soit intensifié pendant la tendance haussière, il est peut-être enfin temps pour les haussiers de commencer à réaliser des bénéfices.

Le prix du Bitcoin rencontre des problèmes

Le prix du Bitcoin continue de faire face à une résistance proche de la zone de 25 000 $. Au moment de la rédaction, le BTC est en baisse de 2 % sur la journée ; cependant, la tendance haussière qui a rebondi de 47 % depuis le 1er janvier reste intacte.

Le prix du Bitcoin est actuellement de 24 249 $. La moyenne mobile exponentielle sur 8 jours (EMA) est à nouveau testée comme support. Il s’agit maintenant de la deuxième tentative des baissiers d’assiéger l’indicateur après que les haussiers ont franchi l’EMA le 14 février lors d’un bond de 9 % du marché.

Tant que le prix du Bitcoin reste au-dessus des indicateurs, les Traders devraient continuer à aborder la monnaie numérique peer-to-peer avec un biais haussier. Une rupture au-dessus du plus haut quotidien à 25 250 $ pourrait induire une oscillation à la hausse ciblant la zone de liquidité de 27 000 $ à court terme. Une telle décision entraînerait une augmentation de 12 % de la valeur marchande actuelle de BTC.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Le prix du Bitcoin est sans aucun doute dans une situation qui définit la tendance. Une clôture quotidienne en chandelier sous la moyenne mobile simple de 21 jours sera la confirmation finale pour que les baissiers surfant sur les tendances entrent sur le marché. Le scénario baissier pourrait entraîner une baisse vers le niveau psychologique de 20 000 $, soit une baisse de 16 % par rapport au prix actuel du Bitcoin.

Le prix Ethereum montre cinq vagues en hausse

Le prix Ethereum montre l’influence baissière qui devrait amener les swing traders à revoir leurs principes d’appétit pour le risque. Au moment de la rédaction de cet article, le jeton de contrat intelligent décentralisé est en baisse de 3 % sur la journée ; Cependant, les données techniques suggèrent qu’Ethereum pourrait être au bord d’un déclin rapide.

Le prix Ethereum est actuellement mis aux enchères à 1 649 $. Le Relative Strength Index, un indicateur utilisé pour jauger La force d’une tendance montre une divergence baissière qu’il ne faut pas négliger. Par exemple, le récent mouvement vers le nord à 1 700 $ a été maintenu près de la résistance à 60 tout en affichant des divergences baissières avec les lectures précédentes du RSI en territoire de surachat, quand Ethereum a marqué 1,50 $.

Selon la théorie d’Elliott Wave, les divergences décrivent un récit en cinq vagues, ce qui indique que si elles sont dans le prix, elles pourraient maintenant se diriger vers un retracement de 50 à 61,8 % de l’ensemble du mouvement de tendance haussière qui a commencé pendant l’hiver. Le scénario crée le potentiel d’une baisse de 25% ciblant la zone de résistance de 1 250 $.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Cependant, il convient de noter que les divergences haussières qui décrivent les vagues 2 et 4 sur le RSI sont sujettes à interprétation et peuvent être incorrectes pour les traders qui cherchent à continuer à jouer du côté haussier du marché. L’invalidation du potentiel de tendance haussière serait annulée avec une brèche au-dessus de la vague 1 à 1 352 $. Un dépassement de ce niveau cible confirmerait que la vague 5 est terminée et qu’un repli en trois vagues est en cours.

Le prix XRP montre des signaux mitigés

Le prix du XRP a affiché un comportement erratique tout au long du mois de février. Au moment de la rédaction de cet article, le jeton de remise numérique s’enroule dans la moyenne mobile simple exponentielle de 8 jours et de 21 jours, ce qui suggère qu’un mouvement volatil se profile à l’horizon. Néanmoins, la direction du mouvement prévu sera difficile à prévoir.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,391 $. Il y a des signaux mitigés sur la route vers un indice de force, les commerçants reculant à juste titre et recherchant des opportunités ailleurs sur le marché de la cryptomonnaie. Par exemple, le RSI n’a jamais éclaté dans des conditions de surachat. Ils sont dans les premières étapes du rallye d’hiver. Cependant, la récente baisse vers le niveau de prix de 0,3614 $ le 13 février n’a pas enfreint les conditions de survente, car elle a atteint exactement le niveau 40. Le prix XRP exécute maintenant un schéma en escalier sur le RSI et les techniques, ce qui laisse entendre que le prochain mouvement pourrait être vers le nord.

Pour les traders qui cherchent à participer à un mouvement très volatil, un arrêt d’achat automatique peut être placé au-dessus du plus haut de la veille à 0,409 $ tout en essayant de cibler la zone de liquidité de 0,44 $. La zone cible a été extraite des perspectives précédentes, qui montrent une forte zone de liquidité de confluence près de la barrière médiane de 0,40 $.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

L’invalidation de la thèse haussière proviendrait d’une rupture en dessous du plus bas de la veille à 0,3774 $. Si la rupture se produit, les traders pourraient induire un mouvement à la baisse ciblant la zone de 0,34 $, entraînant une baisse de 12 % par rapport à la valeur marchande actuelle de XRP.

