Proof of Stake Alliance publie des recherches juridiques sur les jetons de jalonnement liquides à la suite de l’attaque de la SEC contre Kraken | Cryptomonnaie

La Proof of Stake Alliance a établi quatre principes de l’industrie pour améliorer le paysage réglementaire entourant le jalonnement liquide.

L’Alliance a suggéré que les Liquid Staking Tokens ne soient pas considérés comme des contrats d’investissement ou traités comme des valeurs mobilières.

Plus tôt ce mois-ci, la Securities and Exchange Commission a infligé une amende et fermé les services de crypto-staking de Kraken.

L’industrie de la cryptomonnaie a été durement touchée ce mois-ci lorsque la Securities and Exchange Commission (SEC) a réprimé les services de jalonnement. Cela a conduit de nombreux leaders de l’industrie à se réunir et à trouver une solution pour les actifs liés au jalonnement liquide, l’Alliance publiant mardi ses recherches juridiques.

Liquid Staking Tokens et leurs principes

La Proof of Stake Alliance (POSA), dans deux livres blancs, a publié ce qu’elle considère comme la recherche et l’analyse juridiques des jetons de jalonnement liquides. L’alliance a fait valoir que ces jetons pour les produits numériques ne doivent pas être traités comme des titres ou des événements imposables. Commentant le même POSA déclaré,

« En s’appuyant sur une jurisprudence bien établie et des précédents juridiques, ces documents fournissent des recherches et des analyses juridiques savantes à l’industrie et aux législateurs, offrant un cadre pour une codification ou une élucidation législative significative. »

Une partie de la recherche comprenait également la définition par POSA de quatre principes de l’industrie visant à améliorer le paysage réglementaire en matière de jalonnement liquide. Le premier d’entre eux est l’étiquetage approprié de ces actifs et leur appellation de « Liquid Staking Tokens » (LST).

Les articles représentent la première recherche juridique publique et l’analyse des jetons de jalonnement liquide en vertu de la législation fédérale américaine sur les valeurs mobilières, les matières premières et la fiscalité, dans le but de résoudre les questions juridiques clés concernant la réglementation et la taxation du jalonnement liquide aux États-Unis. — Preuve de participation Alliance (POSA) (@TeamPOSA) 21 février 2023

Le deuxième principe était de développer des outils permettant le jalonnement direct avec accès à la liquidité, et non des produits de rendement adossés au jalonnement. Cela a été suivi en concentrant la promotion sur l’expansion de la liquidité sans renoncer à la sécurité et à la participation. Enfin, l’alliance a suggéré de s’abstenir de fournir des conseils en investissement.

La POSA a également insisté pour que les LST ne soient pas traités comme des titres en vertu de la loi fédérale américaine sur les valeurs mobilières, et que ces jetons ne soient pas non plus considérés comme des swaps en vertu des lois sur les matières premières. Par ailleurs, l’alliance a publié que la conversion d’actifs cryptomonnaies en LST ne devrait pas être marquée comme un événement imposable en vertu des lois de l’impôt sur le revenu.

La SEC a affronté Kraken

Les inquiétudes concernant le jalonnement liquide ont commencé au début du mois à la suite des accusations de la SEC contre Kraken. L’échange de crypto-monnaie a été condamné à une amende de 30 millions de dollars et a été invité à arrêter la vente de ses services de crypto-staking.

Le président de la SEC, Gary Gensler, au moment des accusations, a explicitement déclaré la nécessité d’une divulgation en vertu de la loi sur les valeurs mobilières et a déclaré:

« L’action d’aujourd’hui devrait indiquer clairement au marché que les fournisseurs de jalonnement en tant que service doivent s’enregistrer et fournir une divulgation complète, juste et véridique et une protection des investisseurs. »



