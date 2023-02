Mastercard autorisera les paiements cryptomonnaies dans Web3 via les règlements USDC | Cryptomonnaie

Le partenariat Mastercard-Immersve utilise des protocoles décentralisés pour régler les transactions de crypto-monnaie en temps réel sur les points de vente acceptant les paiements Mastercard en ligne.

Un partenariat entre le protocole de paiement Web3 Immersve et le géant des paiements Mastercard permettra aux utilisateurs d’effectuer des paiements cryptomonnaies sur les mondes numérique, physique et métaverse. Les jetons USD Coin – un stablecoin adossé au dollar américain émis par Circle – seront utilisés pour régler les transactions sur le réseau de Mastercard.

Le partenariat Mastercard-Immersve utilise des protocoles décentralisés pour régler les transactions de crypto-monnaie en temps réel sur les points de vente acceptant les paiements Mastercard en ligne. Les utilisateurs pourront utiliser leurs portefeuilles Web3 existants pour effectuer des paiements cryptomonnaies directs sans compter sur un tiers pour la garantie.

Au lieu de cela, Immersve s’associera à un fournisseur de règlement tiers et permettra à ses utilisateurs d’utiliser l’USDC pour tous les achats. Une fois la transaction réussie du côté de l’utilisateur, l’USDC sera converti en fiat avant de s’installer sur le réseau de Mastercard.

Les utilisateurs pourront accéder à la fonctionnalité via les portefeuilles Web3 populaires et utiliser leurs clés privées pour approuver les paiements. À cet égard, Jérôme Faury, PDG d’Immersve, a partagé son optimisme à l’égard des cas d’utilisation de la cryptomonnaie, déclarant :

« Collaborer avec une marque bien connue et de confiance comme Mastercard est un grand pas vers l’adoption généralisée des portefeuilles Web3. »

De plus, les portefeuilles Web3 et les protocoles de financement décentralisé (DeFi) peuvent s’intégrer aux API et aux contrats intelligents d’Immersve pour effectuer des transactions partout où Mastercard est acceptée.

Au cours de plusieurs années, Mastercard a noué de nombreux partenariats pour rester pertinent dans l’écosystème de la cryptomonnaie. L’une de ces initiatives était le partenariat de Mastercard avec l’échange crypto Binance pour lancer une carte prépayée en Amérique latine.

La carte permet des conversions crypto-fiat en temps réel pour 14 jetons au Brésil. Au moment du lancement, les avantages comprenaient jusqu’à 8 % de remise en argent en crypto sur les achats éligibles et aucun frais sur certains retraits aux guichets automatiques.

