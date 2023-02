Ces trois altcoins pourraient suivre Aptos, Optimism et Apecoin pour devenir la prochaine grande chose en 2023 | Cryptomonnaie

Aptos, Optimism et ApeCoin sont apparus comme certains des meilleurs débuts de 2022, explosant jusqu’à 470 % à ce jour.

L’investisseur crypto populaire Lark Davis a répertorié les altcoins qui pourraient potentiellement être multipliés par 100 cette année.

La liste comprenait des jetons potentiels de Sei Network, Shardeum et Sui Network.

Alors que Bitcoin est encore largement considéré comme l’investissement le plus sûr en matière de crypto-monnaies, au cours des dernières années, les altcoins ont également émergé avec un solide potentiel. Les goûts de Solana et MATIC ont suscité l’intérêt des investisseurs, les amenant à rechercher plus d’options. Certaines de ces crypto-monnaies peuvent être trouvées ci-dessous.

Recherchez ces pièces en 2023

Selon l’investisseur crypto Lark Davis, semblable à SOL et MATIC, de nombreux altcoins sortis en 2023 ont également le potentiel de retourner 100X. Bien qu’aucune des crypto-monnaies mentionnées n’ait encore été publiée, la plupart de leurs réseaux ont un testnet actif.

Shardeum

Lancé en 2023, Shardeum est une L1 basée sur la machine virtuelle Ethereum (EVM) qui utilise le partitionnement d’état dynamique pour obtenir une évolutivité linéaire. Prévu pour exécuter 100 000 transactions par seconde au minimum, le réseau devrait facturer des frais minimes.

Le testnet du réseau Shardeum est en direct et a été construit par le fondateur de l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie en Inde, WazirX.

Réseau Sui

Développé par d’anciens employés de Facebook, Sui Network, selon Davis, a le potentiel d’être un concurrent d’Aptos. Présentée comme la première blockchain de couche 1 sans autorisation conçue à partir de zéro, Sui Network ciblera les développeurs web3.

Le testnet du réseau est actuellement en ligne et devrait offrir des incitations symboliques aux investisseurs.

Réseau Sei

Salué comme la première blockchain de couche 1 spécifique au secteur, Sei Network est spécialisé dans le trading. Conçu pour les échanges, le réseau se vante de gérer 22 000 commandes par seconde avec plus de 850 000 utilisateurs sur son testnet actif.

Le largage aérien du jeton Sei Network a été confirmé, et le réseau est également soutenu par Coinbase, ce qui lui donne un avantage potentiel.

Altcoins de 2022 qui ont fait les choses en grand

Parmi les nombreuses crypto-monnaies lancées l’année dernière, quelques-unes ont attiré l’attention des investisseurs et ont prouvé leur potentiel malgré le marché crypto paralysant. Aptos, ApeCoin et Optimism étaient de tels altcoins.

Alors que depuis son lancement en octobre 2022, Aptos n’a augmenté que de 50 %, l’essentiel de cette croissance a eu lieu au cours des deux derniers mois. À partir de 2023, la crypto-monnaie a bondi de près de 470 % pour marquer un sommet historique de 18 $ avant qu’APT ne glisse pour se négocier à 13,50 $ au moment de la rédaction.

Graphique APT/USD sur 1 jour

Optimism, lancé en juin 2022, a subi une forte baisse de valeur juste après ses débuts, chutant de plus de 82 %, mais il a rebondi peu de temps après. Face à des turbulences au cours des troisième et quatrième trimestres, OP a réussi à enregistrer une augmentation de 450 % à ce jour. Alors que le sommet historique est de 3,096 $, l’altcoin se négocie actuellement à 2,480 $.

Graphique OP/USD sur 1 jour

Enfin, ApeCoin est également apparu comme une crypto-monnaie majeure bien qu’il n’ait pas enregistré d’augmentations aussi importantes que les actifs mentionnés ci-dessus. APE a d’abord été témoin d’une tendance haussière après son lancement en mars 2022 en raison du fait qu’il s’agissait du premier jeton NFT, augmentant de près de 200 % mais tombant peu de temps après lorsque le marché de la cryptomonnaie s’est effondré en mai.

Graphique APE/USD sur 1 jour

Par conséquent, depuis ses débuts, l’altcoin a perdu plus de 30 % de sa valeur et se négocie actuellement à 5,69 $, bien en deçà de son sommet historique de 23,17 $.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :