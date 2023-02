Prédiction des prix des avalanches : une hausse volatile cible 29 $ | Cryptomonnaie

Le prix des avalanches a augmenté de 91 % depuis le 1er janvier.

Potentiel de prix AVAX pour une hausse vers 29 $.

Une rupture de 19,50 $ validerait le biais haussier.

Le prix de l’avalanche continue d’afficher des données techniques haussières à mesure que la troisième semaine de négociation progresse. Depuis le 1er janvier, le jeton de jeu hautement évolutif basé sur la chaîne de blocs a augmenté de 91 %. Le rallye a surpris les acteurs du marché alors que le sentiment tout au long de 2022 était assombri par des discussions sur l’inflation et les malheurs du marché baissier. Néanmoins, le prix Avalanche n’a pas été perturbé par la tourmente économique et continue de récompenser les investisseurs et les commerçants fidèles avec un œil attentif.

La tendance haussière des prix d’avalanche toujours intacte

Les prix d’avalanche sont actuellement aux enchères à 21,03 $. le 21 février, le jeton numérique assiste à un croisement haussier de la moyenne mobile simple exponentielle sur 8 jours et sur 21 jours. C’est un signal que de nombreux day traders recherchent pour commencer à entrer dans des délais plus courts tout en anticipant une poursuite de la tendance.

L’indicateur de volume montre également des preuves confondantes que la tendance haussière 1x qui a commencé au milieu de l’hiver se poursuivra. Selon l’API Binance Exchange, la consolidation qui a eu lieu près de la zone de 0,21 $ a enregistré un volume nettement inférieur par rapport à la précédente poussée de tendance haussière qui a fait monter le prix AVAX vers la zone de 17 $. Par exemple, le jour du volume le plus élevé a eu lieu le 13 janvier, avec un afflux de 20 millions de transactions près de la zone des 17 $. À ce jour, les baissiers n’ont pu réaliser qu’une moyenne de 4 millions de transactions au cours d’une journée rouge depuis la hausse initiale du volume.

Il convient de noter que les haussiers ont également retesté la zone des 17 $ près d’un mois plus tard, le 12 février, et ont depuis rebondi de 17 %. Bien qu’un deuxième test soit toujours possible, à l’heure actuelle, le premier test semble suffisamment prêt pour déclencher une hausse supplémentaire de la tendance haussière.

Compte tenu de ces facteurs, le prix de l’Avalanche pourrait monter à la hausse dans les prochains jours. Un niveau clé à viser serait la zone de 29 $, un niveau de liquidité établi lors de la vente massive de 2022 en juillet. Le scénario baissier créerait un potentiel d’augmentation de 35 % par rapport à la valeur marchande actuelle d’Avalanche.

Graphique AVAX/USDT sur 1 jour

Néanmoins, la gestion des risques doit être appliquée pendant cette phase très volatile du marché. Une étiquette en dessous des indicateurs mobiles de croisement à 19,50 $ invaliderait la thèse haussière. La rupture pourrait entraîner une baisse beaucoup plus prononcée, défiant les niveaux de liquidité dans le rallye 1X aussi bas que 13,40 $. Le prix de l’Avalanche diminuerait de 35 % si les baissiers réussissaient.

