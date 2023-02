Le prix d’Aptos peut-il enregistrer une hausse de 50 % après un profond retracement ? | Cryptomonnaie

Le prix d’Aptos a chuté sous la ligne dans le sable après un refus ferme lundi.

APT est à la traîne avec d’autres crypto-monnaies majeures sur l’évasion promise.

Attendez-vous à une vague haussière d’un jour à l’autre alors que les risques extrêmes diminuent.

Le prix Aptos (APT) devrait monter en flèche sur la lune avec un gain de près de 50% dans sa trace, car les traders doivent commencer à acheter APT. La raison en est la suite du discours du président Poutine en Russie qui ne contenait aucun indice spécifique et n’a plutôt proposé une pause du traité START que pour se venger de la visite du président américain Biden à Kiev. Plusieurs analystes ont souligné beaucoup plus de risques et de scénarios possibles qui ne se sont pas matérialisés, ce qui pourrait apporter des gains importants car la probabilité de risques extrêmes est devenue considérablement plus faible.

Le prix d’Aptos devrait augmenter à mesure que les risques extrêmes s’évaporent

Le prix d’Aptos est en baisse de près de 4% ce mardi lors de la session européenne, car la cassure haussière promise qui devait se produire cette semaine ne s’est pas encore manifestée. Cette impression baissière ne doit pas tromper les traders, car une forte augmentation de l’activité d’achat pourrait commencer à reprendre après le discours du président Poutine en Russie. Alors que plusieurs analystes craignaient que de nombreuses actions et contre-actions supplémentaires ne soient déclenchées, seul le programme START (Traité sur la réduction des armes stratégiques) sera suspendu en représailles à la livraison de chars et de financements supplémentaires de l’Occident.

APT trouve un support proche de 13,52 $ et pourrait remonter vers 14,50 $ pour tenter de surmonter le rejet de lundi. Une fois que cela se produit, le revirement haussier est établi et l’APT devrait poursuivre sa montée en flèche car les risques géopolitiques extrêmes sont devenus moins graves que ne le présumaient initialement les marchés. Bien que cela puisse prendre des semaines, 20 $ pourraient être possibles si les risques géopolitiques et macroéconomiques continuent de diminuer à ce rythme.

Graphique journalier APT/USD

Si la Russie avait des marchés à contre-pied avec son discours très doux et revenait soudainement aux armes non conventionnelles sans avertissement, attendez-vous à une chute brutale de l’APT. Une cassure sous le pivot mensuel à 13,52 $ est inévitable. A partir de là, le risque de chute libre est assez grand. La meilleure estimation est de 11 $ avec la moyenne mobile simple sur 55 jours comme contrepoids.

