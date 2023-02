Que savent les géants institutionnels de GMX : Amber Group et Arca s’attendent-ils à un rallye de 20 % ? | Cryptomonnaie

Les géants institutionnels ramassent des jetons de l’échange décentralisé alors que les sorties d’échange centralisées s’accélèrent.

Le gestionnaire d’actifs crypto Amber Group a récupéré 9,8 millions de dollars en jetons GMX auprès de Binance

Le géant Arca a acheté pour 4,4 millions de dollars du jeton auprès d’échanges décentralisés.

Le prix du GMX a augmenté de 16,8 % au cours de la semaine dernière, les pics de prix locaux coïncident avec les pics de sortie de Binance et des échanges centralisés.

GMX, le jeton natif d’un échange décentralisé du même nom, a généré des gains à deux chiffres pour les détenteurs au cours de la semaine dernière.

Cela survient alors que les géants institutionnels Amber Group et Arca ont récupéré des millions dans le jeton GMX au cours du mois dernier, et les données de flux des bourses semblent suggérer que la participation institutionnelle semble être un facteur majeur du rallye.

Le jeton GMX est récupéré par les institutions à un rythme rapide

Le jeton GMX a connu une augmentation de son prix chaque fois que les échanges centralisés ont enregistré des sorties élevées.

Le 13 février, Binance a enregistré des sorties nettes atteignant 788 millions de dollars sur une période de 24 heures, ce qui a poussé GMX à un nouveau record historique de 83,02 dollars.

Sorties de Binance

Le 15 février, Binance a enregistré 535 millions de dollars supplémentaires de sorties nettes, le prix GMX a également grimpé au niveau de 78 dollars.

Sur la base des données ci-dessus, les sorties soutenues des échanges centralisés comme Binance alimentent un sentiment haussier parmi les détenteurs de GMX. GMX s’est classé dixième par capitalisation boursière le 14 février, générant des gains de 16,8 % pour les détenteurs au cours de la semaine dernière.

Amber Group, une société de gestion et de négoce d’actifs numériques, et Arca, une société de gestion d’actifs, ont récupéré plus de 10 millions de dollars de jetons GMX au cours du mois dernier. L’entreprise a reçu 122 144 GMX de Binance au cours du dernier mois à un prix de réception moyen d’environ 61,9 $. L’entreprise a transféré ces avoirs GMX à trois nouvelles adresses.

Amber Group rachète GMX

La société de gestion d’actifs numériques Arca a acheté 42 972 GMX en échange de 2 065 ETH à un prix moyen d’environ 81,5 $ au cours des 3 derniers jours.

En janvier, la société a récupéré 1 million de dollars de GMX à un prix moyen d’environ 42,6 dollars.

Le prix du GMX devrait-il se rallier ?

Les analystes prédisent une hausse massive des prix du GMX avec un objectif haussier de 100 $. @JJcycles, analyste crypto et trader, a partagé son objectif pour la tendance haussière actuelle de GMX. Le jeton natif de l’échange décentralisé GMX a commencé sa tendance à la hausse le 9 janvier 2023 et a poursuivi son rallye tout au long du mois de février.

Tableau des prix GMX/USDT

Comme le montre le graphique ci-dessus, l’analyste s’attend à ce que le GMX maintienne sa tendance haussière à court terme et grimpe de 22 % à partir de 78 $ pour atteindre l’objectif de 100 $.

