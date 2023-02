Prédiction des prix d’ondulation : avec un peu de retard, le XRP pourrait imprimer un gain de 25 % dans un climat haussier | Cryptomonnaie

Le prix Ripple a vu sa tentative de sortir du SMA de 200 jours la semaine dernière écourtée.

XRP voit un sentiment haussier augmenter qui pourrait déclencher l’évasion attendue cette semaine.

Une fois que les traders dépassent 0,42 $, 0,48 $ est le prochain niveau de prise de bénéfices

Le prix Ripple (XRP) augmente tandis que les participants américains profitent de leur jour de congé supplémentaire. Les marchés semblent profiter d’un certain risque sur le ton avec les crypto-monnaies sur le devant de la scène. Attendez-vous à voir des achats substantiels cette semaine, car les haussiers voudront prendre un autre coup à 0,42 $ pour casser à la hausse.

Les traders ondulés pourraient avoir une surprise négative alors que les traders se préparent pour une évasion

Le prix d’ondulation profite donc de certains vents favorables, ce qui fait que les haussiers commencent à acheter plus loin dans l’action des prix. Cela correspond au récit Netcost-Security mentionné la semaine dernière selon lequel si Ripple dépasse la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours, la SMA de 55 jours avec le pivot mensuel serait un moment idéal pour entrer. Alors que les marchés s’habituent de plus en plus à l’inflation et à l’Ukraine, les risques extrêmes sont intégrés dans l’action des prix, ouvrant plus de place pour un rallye à la hausse.

XRP voit son indice de force relative (RSI) indiquant que les traders sautent et créent lentement mais sûrement une pression à la hausse. Avec le XRP soutenu et le SMA de 55 jours guidant ce rallye, attendez-vous à ce que les traders frappent à 0,42 $ pour une cassure plus élevée rapidement. Si les haussiers peuvent y parvenir, attendez-vous à ce que le nouveau niveau de profit devienne 0,48 $ pour un joli gain de 25 %.

Graphique journalier XRP/USD

Avec six échecs consécutifs pour dépasser le SMA de 200 jours, les traders pourraient être déçus car une grande vague de ventes a fait reculer le XRP à chaque fois. Le risque vient que cette fois les traders hésitent à acheter Ripple et recherchent plutôt une autre crypto-monnaie pour dépenser leur argent. Le plancher à 0,38 $ deviendrait instable et verrait brièvement une cassure en dessous de 0,37 $, comme on l’a vu il y a deux semaines.

