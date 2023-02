Bitcoin voit un nouveau rejet de 25 000 $ alors que la volatilité pré-Wall Street revient | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC 24 535 $) a atteint des sommets sur six mois le 21 février, la dernière tentative de retourner 25 000 $ pour prendre en charge ayant échoué.

Graphique bougie BTC/USD 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Bitcoin perturbé avant l’ouverture de Wall Street

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré que BTC/USD atteignait 25 250 $ sur Bitstamp.

Un rejet ferme sur les délais horaires a ensuite vu la paire revenir en dessous de 24 750 $, maintenant une fourchette de négociation en place tout au long du week-end.

Avec un Wall Street le 20 février, Bitcoin a dû faire face à trois jours de négociation «en dehors des heures d’ouverture» avec une liquidité plus mince et plus de risques de mouvements volatils de haut en bas.

Ceux-ci, dans une certaine mesure, se sont concrétisés, les efforts pour battre les sommets de la semaine précédente ayant été de courte durée, entraînant la liquidation de traders longs et courts, confirment les données de Coinglass.

Tableau des liquidations BTC. Source : Coinglass

La ressource de surveillance Material Indicators a continué de suivre la source de la volatilité éclair, sous la forme de marchands de baleines sur les bourses tentant de déplacer le marché avec des liquidités d’offre et de demande de masse.

« 2500 BTC en ordres de vente empilés entre 24,8 et 25,3 000 $ sur la paire BTC/USDT », a poursuivi le commerçant populaire Daan Crypto Trades.

Cela pourrait être pour trois raisons : 1. Ordres de vente réels. 2. Commandes pour supprimer le prix afin de remplir les commandes avant de les tirer ou d’y acheter plus tard. 3. Ordres de baisse de prix.

Données du carnet de commandes BTC/USDT (Binance). Source : Daan Crypto Trades/Twitter

Son collègue commerçant Crypto Tony était également prudent quant au potentiel de résistance à surmonter.

« Nous grignotons à nouveau 25 000 $ ici, mais la question reste de savoir si nous restons au-dessus de cette zone de résistance, ou si nous dévions et redescendons », a déclaré une partie d’un commentaire sur Twitter.

Analyste: L’action des prix BTC fait écho à juillet 2021

Dans une mise à jour sur une théorie existante, Venturefounder, un contributeur de la plate-forme d’analyse en chaîne CryptoQuant, a prédit un nouveau test de niveaux inférieurs avant une poursuite à la hausse pour Bitcoin.

Il a basé cela sur les conditions du marché à partir de la mi-2021, lorsque BTC / USD a produit un «double sommet» record en avril et novembre, respectivement.

« 25 000 $ BTC, c’est très similaire à 31 000 $ en juillet 2021 », a-t-il soutenu.

Le bitcoin pourrait le dépasser dans un « Fakeout », mais retestera probablement le support inférieur avant la consolidation et reprendra la tendance haussière.

Graphique annoté BTC/USD. Source : Venturefounder/Twitter

Venturefounder a averti que les événements macroéconomiques pourraient affaiblir Bitcoin et crypto plus largement – ​​dans le cadre d’une série complexe de prédictions provenant de sources crypto pour l’année à venir.

