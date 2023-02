Une guerre contre la crypto arrive-t-elle? Dogecoin (DOGE), ApeCoin (APE) et TMS Network (TMSN) pourraient rester haussiers | Cryptomonnaie

La crypto, de par sa nature même, est perturbatrice. Délibérément ainsi. L’objectif de la crypto-monnaie a toujours été de créer un réseau financier décentralisé qui échappe au contrôle et à la manipulation de toute banque, banque centrale ou gouvernement. Cela rend la cryptomonnaie potentiellement dangereuse pour de nombreuses personnes puissantes.

Il ne devrait donc pas être surprenant que ces personnes puissantes cherchent des moyens de riposter. C’est pourquoi certaines personnes mettent en garde contre une prochaine « guerre contre la cryptomonnaie », tandis que d’autres pensent que c’est exagéré et que les puissants sont beaucoup plus susceptibles d’essayer de la coopter que de la détruire. Malgré tous ces discours sombres, Dogecoin (DOGE), ApeCoin (APE) et TMS Network (TMSN) devraient rester optimistes.

Dogecoin (DOGE) est un Musk-have

Les détenteurs de Dogecoin (DOGE) devraient à juste titre se considérer comme les plus chanceux de tout le monde de la crypte. Dogecoin (DOGE) n’est vraiment rien de plus qu’une « meme coin », une blague debout. De droit, son manque d’utilité aurait dû lui être fatal depuis longtemps, sauf qu’il continue de bénéficier du support d’Elon Musk.

La semaine dernière, Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, a tweeté une photo d’un chien portant un pull à col roulé noir. C’était ça. Pas de message, juste une photo d’un chien. Tout le monde a supposé qu’il s’agissait d’une référence au Dogecoin (DOGE), et le prix du Dogecoin (DOGE) a bondi de 5% en seulement 15 minutes. Tant que Musk reste fidèle, le prix du Dogecoin (DOGE) restera haussier.

ApeCoin (APE) est-il de retour ?

ApeCoin (APE) a connu une période très torride pendant la majeure partie de 2022. Alors que l’ensemble du marché de la crypto-monnaie a ressenti la douleur, ApeCoin (APE) l’a probablement eu un peu pire que les autres, car le marché de la gamme de NFT « Bored Ape » languissait dans le marasme sans grand chose pour vraiment le recommander comme un investissement dans les moments difficiles.

Cependant, la fortune d’ApeCoin (APE) pourrait être en hausse après la sortie par Yuga Labs d’un nouveau jeu appelé « Dookey Dash ». La popularité du nouveau jeu a entraîné une hausse marquée du prix de l’ApeCoin (APE) ainsi qu’une augmentation du volume des échanges.

Les détenteurs d’ApeCoin (APE) bénéficient d’une variété d’avantages en détenant des ApeCoin (APE), y compris l’accès à des jeux, des marchandises et des événements exclusifs, ainsi que des droits de gouvernance au sein de la communauté ApeCoin. L’offre d’ApeCoin (APE) est plafonnée à 1 milliard de jetons afin de conserver la valeur des pièces.

TMS Network (TMSN) relève la barre

TMS Network (TMSN) vient de commencer la phase 1 de sa prévente et, au moment de la rédaction de cet article, la pièce native de TMS Network, TMSN, se négocie à 0,0047 $. Attendez-vous à ce que cette valeur augmente assez rapidement, car la société a également reçu un généreux financement de démarrage de 2 millions de dollars.

Quiconque souhaite apprendre à gagner plus d’argent en négociant sur différents marchés serait intéressé par TMS Network (TMSN). Les utilisateurs peuvent s’engager dans le trading de crypto-monnaies et de NFT ainsi que de devises fiduciaires, d’actions et de toute une série d’autres actifs. Il s’agit d’une plateforme de trading tout-en-un, intuitive et conviviale qui éduque également ses utilisateurs sur le trading sur différents marchés avec des guides, des vidéos et des webinaires.

Les utilisateurs du réseau TMS (TMSN) peuvent également bénéficier d’une plus grande transparence, car toutes les transactions sont stockées sur la blockchain. Cela inclut des données et des analyses en temps réel et des contrats intelligents sécurisés mais transparents.

Les investisseurs qui détiennent le jeton $TMS de TMS Network bénéficieront de divers avantages, notamment des outils de négociation avancés et des frais de négociation réduits, qui contribuent à maximiser les profits. De plus, TMS Network (TMSN) offrira à ses détenteurs de jetons un beau programme de partage de commissions, basé sur les volumes générés par toutes les transactions sur la plateforme.

Conclusion

Reste à savoir si les pouvoirs en place lancent ou non une guerre contre la cryptomonnaie. En attendant, vous pouvez vous couvrir en sélectionnant très tôt les investissements les plus solides et les plus prometteurs. Nous considérons que TMS Network (TMSN) est l’un de ces investissements prometteurs, alors profitez-en bientôt.

